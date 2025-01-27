金價走高新年金飾照買　財神不倒翁太可愛、蛇紋手環吐時髦酷味

▲女星佘詩曼佩戴點睛品靈感源自魚、象徵年年有餘的YuYu系列金飾。（圖／點睛品提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2024年國際金價走高，邁入2025年市場依然看好走揚，迎接農曆新年的蛇年主題或象徵美好寓意的金飾，與往年入門價相較提升不少，多為上萬元的款式。女星佘詩曼為點睛品演繹靈感源自魚、象徵年年有餘的YuYu系列金飾，由於採用CNC數控精雕切割技術創造出如魚紋的立體圖騰，彰顯精緻工藝，且款款深具分量，定價從42,900元至20萬元不等。





▲點睛品YuYu足金頸鍊，約42,900元。

「黃金保值」的印象深植人心，不少消費者趁年前選購應景金飾，為過年穿搭增添喜氣，點睛品除了寓意著吉祥和富裕的YuYu系列，也為蛇年創作風格多元的新品，當中文化祝福傳奇足金蛇紋系列結合酷黑工藝及黃金工藝，同時鑲嵌閃耀黑鑽，呈現出蛇鱗的立體層次，酷味十足。





▲點睛品文化祝福傳奇足金蛇紋手環，約101,500元。

點睛品另一風格則是卡哇伊設計，運用硬黃金電鑄工藝創作融合小蛇與福字元素的金蛇串珠，以及代表「代代有福」藏於福袋中的金蛇串珠，卡通版設計相當俏皮，此外，品牌推出手捧金元寶、滿臉笑意的財神不倒翁擺件，送禮自用兩相宜。

▲點睛品Charme Mini足金福氣蛇串飾，約5,900元。

▲點睛品Charme Mini 足金福袋蛇串飾，約7,400元。

▲點睛品生生有禮「珍藏篇」足金財神不倒翁擺件。

Just Gold鎮金店為蛇年創作時髦的純金吊墜，名為八福純金生肖吊墜巧妙融入優雅簡約的「8字」，不僅是金蛇蜿蜒的線條，亦有諧音「發」的美好祝福；淘喜生肖純金吊墜則以陶瓷雕塑為靈感，詮釋逼真的金蛇模樣，兩款價格都在2萬元以內。最具分量是近10萬元的雋藏古韻金蛇純金吊墜，黃金無飾牌寓意「無事」，傳遞平安健康之意，金牌上沒有繁複的雕琢裝飾，僅有簡約且靈動的金蛇雕刻圖案，能完美融入日常穿搭。

▲Just Gold八福純金生肖金蛇吊墜，19,600元（不含鍊）。（圖／Just Gold鎮金店提供，以下同）





▲Just Gold淘喜生肖純金吊墜，13,600元（不含鍊）。

▲Just Gold雋藏古韻生肖純金金蛇吊墜，95,600元