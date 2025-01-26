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珠寶搭得巧新年造型完勝　Tiffany、寶格麗紅寶石特別版討喜

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▲▼紅色珠寶 。（圖／公關照）

▲Tiffany & Co. Lock系列新春首發款紅寶石項鍊小型款，116,000元。（圖／Tiffany & Co.提供）

記者陳雅韻／台北報導

新年的喜氣穿搭，未必要大面積的紅色服裝才應景，善用配件也能達到畫龍點睛的效果。珠寶品牌Tiffany & Co.與寶格麗（BVLGARI）不約而同都為農曆新年推出特別版的紅色系珠寶，招牌之作點綴紅寶石，亮眼也耐看，一年四季都百搭。

Tiffany選擇靈感源自1883年一位丈夫贈與愛妻的胸針的Lock系列，打造新春首發的紅寶石項鍊小型款，玫瑰金鎖頭的上緣鑲嵌總重0.1克拉的紅寶石，象徵「鎖住紅運」，美好寓意令人心動；寶格麗迎接蛇年，則以經典Serpenti Viper系列項鍊與手環為主角推出農曆新年特別版，蛇首處點綴圓形切割紅寶石，十分吸睛。

▲▼紅色珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗農曆新年特別款 Serpenti Viper玫瑰金紅寶石項鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼紅色珠寶 。（圖／公關照）

▲寶格麗農曆新年特別款Serpenti Viper 玫瑰金紅寶石手環。

綻放的花朵造型珠寶在新春也相當討喜，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）以聖誕玫瑰為靈感創作的Rose de Noël 系列，其實不是聖誕節專屬，紅玉髓打造的立體花瓣與鑽石花蕊胸針，在新春佩戴同樣討喜；DAMIANI Absolute絕對高級珠寶系列，則鑲嵌鑽石、紅色與粉色碧璽構出華美的花朵戒指。

▲▼紅色珠寶 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴梵克雅寶Rose de Noël系列珍珠母貝耳環、胸針，以及紅玉髓鍊墜與胸針。

▲▼Damiani 。（圖／公關照）


▲DAMIANI Absolute Special Classic絕對經典珍藏系列18K Mixed Gold碧璽與鑽石戒指，630,000元。（圖／DAMIANI提供）

華人珠寶品牌Qeelin經典Wulu系列以葫蘆造型設計著稱，葫蘆在中華文化有福氣意涵，因此化身為佩戴者的幸運物，新年之際可選戴紅瑪瑙款式戒指與鍊墜，不僅為整體造型增添華麗感，也顯得喜氣洋洋。

▲▼紅色珠寶 。（圖／公關照）

▲Qeelin經典的Wulu系列紅瑪瑙吊墜及戒指。（圖／Qeelin提供）

關鍵字：

Tiffany, Tiffany & Co., BVLGARI, 寶格麗, DAMIANI, Van Cleef & Arpels, Qeelin

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