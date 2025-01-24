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迪麗熱巴胸前尺度大開　盡顯MIKIMOTO緞帶項鍊華美氣勢

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▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝微博）

▲MIKIMOTO全球品牌大使迪麗熱巴演繹頂級珠寶系列The Bows。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大陸女星迪麗熱巴是日本珠寶品牌MIKIMOTO全球品牌大使，近日上陣示範頂級珠寶系列The Bows新作，選擇超低胸的心形領黑色禮服，她難得穿上的大尺度服裝為的就是呈現華麗澎湃的飄逸緞帶洛可可風格彩寶項鍊，舉手投足盡顯迷人魅力。

▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝微博）

▲迪麗熱巴穿心形領低胸禮服搭配MIKIMOTO The Bows系列飄逸緞帶洛可可風格彩寶項鍊與耳環。

迪麗熱巴所戴的MIKIMOTO頂級珠寶系列The Bows飄逸緞帶洛可可風格彩寶項鍊，靈感源自洛可可風格禮服，結合18世紀盛行的宮廷文化與現代高級珠寶技術，鑲嵌的寶石與珍珠各個都是重量級，中央鑲嵌一顆約30.52克拉的粉紅摩根石，同時鑲嵌約13.93克拉碧璽、約2.01克拉尖晶石、5.26克拉藍寶石、3.90克拉海水藍寶與61.60克拉鑽石，搭配日本Akoya珍珠與尺寸9.00mm至13.10mm南洋珍珠，垂墜鑽石蝴蝶結，落於事業線之間吸睛。

▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝微博）

▲迪麗熱巴舉手投足間充滿魅力。

除了華美的緞帶項鍊，迪麗熱巴還戴上同套耳環，蝴蝶結垂墜著尺寸約12.70的南洋珍珠，襯托她的女神氣勢。迪麗熱巴同時是法國精品Dior品牌大使，且擔任Dior全球彩妝及香氛代言人，受寵程度不輸南韓女子天團BLACKPINK成員Jisoo。

▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝微博）

▲迪麗熱巴同時是Dior品牌大使。（圖／翻攝迪麗熱巴微博）

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關鍵字：

迪麗熱巴, MIKIMOTO, Dior

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