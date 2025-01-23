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Seiko優雅金錶5款齊發　織品、日式庭園枯山水入設計

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▲▼Seiko,Tissot 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage Classic經典系列新錶SPB480J1，41,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

紅與金色在農曆新年是喜慶的代表色，日本品牌SEIKO旗下Seiko Presage系列於新年前夕，發表5款金色腕錶呼應節慶氣氛，巧妙融入日式文化精髓與令人著迷的調酒元素，優雅耐看，其中搭載三日鍊Seiko 6R機芯的兩款新作SPB478J1與SPB480J1腕錶，搭配如織物般絲滑的弧形面盤，以及全新開發的多排鍊帶，無論外型或佩戴舒適度都更為精進，特別是SPB480J1錶款於9時位置採開芯鏤空設計，成功聚焦。

▲▼Seiko,Tissot 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage Classic經典系列SPB478J1面盤以絲綢作為靈感，35,000元。

Seiko Presage同時發揚日式美學，為Japanese Garden日式庭園系列新增SSA464J1腕錶，面盤上的精緻砂紋靈感源自日本庭園的枯山水造景，而可欣賞4R39機芯結構的開芯設計，則如同庭園的窗櫺景致。而Cocktail Time調酒系列引用「Beer Julep cocktail」及「Half and Half cocktail」兩款精釀啤酒雞尾酒，首次為不鏽鋼錶殼與鍊帶賦予如啤酒般的金色調，創作SRPK46J1與SRPK48J1腕錶，金棕色面盤也別具特色，呈現垂直或向外暈染的漸層效果，宛如啤酒倒入杯中的光彩模樣，底蓋壓紋則象徵氣泡，令人莞爾。

▲▼Seiko,Tissot 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage Japanese Garden日式庭園系列SSA464J1腕錶面盤以砂紋詮釋枯山水造景，22,500元。

▲▼Seiko,Tissot 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage Cocktail Time調酒系列錶款SRPK48J1（左）與SRPK46J1各19,000元。

天梭表（Tissot）優雅代表作杜魯爾系列首次搭載Valjoux A05.231計時機芯，推出優雅的鍍玫瑰金色配巧克力色面盤的計時碼錶，最大特色是此機芯經過升級，採用NivachronTM 鈦合金抗磁游絲，動力儲存長達68小時，較過往精準度也大幅提升，且金色系於農曆新年時格外討喜，是犒賞自己的最佳禮物。

▲▼Seiko,Tissot 。（圖／公關照）

▲女星雷艾美戴天梭表杜魯爾系列自動計時腕錶。（圖／天梭表提供，以下同）

▲▼Seiko,Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭表杜魯爾系列自動計時腕錶42mm，56,900元。

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關鍵字：

Seiko, Tissot, 天梭表

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