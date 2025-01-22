「大馬最美千金」巨鑽戒、愛馬仕是日常　閃耀百萬AP霜金錶

▲陳雪鈴（右）與老公遊東京，背愛馬仕2023秋冬推出的綴滿釘飾Kelly II Sellier Mini Clouté 迷你凱莉包，當時定價758,300元。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

馬來西亞富豪陳志遠的掌上明珠、被譽為「大馬最美千金」的陳雪鈴，近日舉辦二手衣與名牌包特賣會，吸引長長人龍捧場搶購，她於「補貨」的空檔不忘曬時尚，聚焦手部穿搭亮出閃亮的鑽戒，以及瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼）要價1,111,000元的Royal Oak皇家橡樹迷你霜金石英腕錶。





▲陳雪鈴曬出鑽戒與AP皇家橡樹系列迷你霜金石英腕錶。（圖／翻攝chrystan_x IG）





▲AP皇家橡樹系列迷你霜金石英腕錶，1,111,000元。（圖／AP提供）

陳雪鈴所戴的AP皇家橡樹迷你霜金石英腕錶，是皇家橡樹系列中的小巧款式，受1997年此系列迷你腕錶啟發，錶徑僅23毫米，18K白金錶殼與錶鍊飾以霜金點綴顯得耀眼，搭配同色系「Petite Tapisserie」小型格紋錶盤，即便未鑲任何鑽石，依然相當吸睛。





▲陳雪鈴（右）收藏許多愛馬仕包款，包括愛馬仕「天花板」喜瑪拉雅鱷魚皮包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

除了巨鑽、名錶是日常，身家非凡的陳雪鈴也是愛馬仕（HERMÈS）收藏家，擁有各式珍稀包款，包括與昆凌撞同款綴滿釘飾Kelly II Sellier Mini Clouté迷你凱莉包、愛馬仕在國際拍賣會數百萬甚至上千萬元的「天花板」喜馬拉雅鱷魚皮包，每回亮相總是光彩耀人。