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歐米茄隕石錶獨一無二　首發南北月相也以月球隕石打造

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▲▼ PIAGET,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄銀色隕石面盤搭配藍色陶瓷錶圈的超霸系列月相腕錶43毫米，566,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）Speedmaster超霸系列月相錶以兩款嶄新面貌登場，第一大突破是採用隕石面盤，代表每一只錶均是獨一無二，而整體尺寸也較過往更小更纖薄，錶徑尺寸略為縮小至43毫米，錶殼厚度也較前一代薄了3.3 毫米，功能上也創新，首次呈現同時顯示北半球與南半球月相的功能，歸功於搭載的9914手動上鍊同軸擒縱大師天文台認證機芯。

▲▼ PIAGET,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄黑色PVD 鍍層隕石面盤搭配黑色陶瓷錶圈的超霸系列月相腕錶43毫米，566,000元。

全新歐米茄超霸月相隕石腕錶的面盤採用鐵隕石製成，此古老的宇宙物質具特殊的絲帶狀斑點紋理，品牌更進一步為鐵隕石錶盤分別賦予黑色PVD塗層或電鍍灰色塗層，前者搭配黑色陶瓷錶圈，灰色隕石面盤錶款則配上藍色陶瓷錶圈，焦點落在品牌第一次打造的南北月相，兩顆以月球隕石打造的圓潤月相隨著運轉呈現北半球與南半球月相的光影變化，其背景中的繁星位置則還原1969 年阿波羅 11 號登月當晚從歐米茄位於瑞士比爾總廠望向夜空的星象圖。

▲▼ PIAGET,OMEGA 。（圖／公關照）

▲PIAGET Andy Warhol系列18K白金巴黎釘紋藍色隕石面盤自動上鍊腕錶。（圖／伯爵提供）

伯爵（PIAGET）也為Andy Warhol系列推出藍色隕石面盤錶款，獨特的枕形錶殼飾以Clou de Paris 巴黎釘紋，展現雅致風格。此系列源自普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol）生前珍藏的伯爵Black Tie腕錶，品牌以此經典作擴展成他的同名系列，提供客製化服務，打造專屬的Andy Warhol系列腕錶。
 

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關鍵字：

OMEGA, 歐米茄, PIAGET, 伯爵

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