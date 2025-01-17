李晶晶愛馬仕迷你包不夠裝　出動自己設計的子母包

▲李晶晶以「Love Notebook」為主題設計AMAZING by JING JING春夏系列包款與帽子。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

首都客運千金、名媛設計師李晶晶一手創辦的時尚品牌AMAZING by JING JING，今（16日）於女星曾愷玹創立的10680藝術設計選品店開設快閃店，呈現她以「Love Notebook」為主題設計的包款與帽子，每一件作品都蘊含她與父母之間的親密小故事與童年記憶，她笑著說：「爸媽聽了我的設計理念很感動，媽媽立刻收藏包包，但爸爸說帽子這樣式他沒辦法戴。」

▲賈永婕（左）抽空為李晶晶站台，欣賞她的時尚新作。



AMAZING by JING JING春夏系列包款與帽子，李晶晶從設計、打版都親力親為，選用領先紡織品製造商之法國高級時裝布料，於台灣工作室製作完成，她表示新品MAGGIE子母包以媽媽之名命名，象徵她與母親之間的愛；KARA腰包則洩露她的中學糊塗糗事，當時太常搞丟東西，連書包都曾消失無蹤，媽媽只好買腰包讓她收納重要用品，因此催生此款實用的時髦腰包。

▲由女星曾愷玹（左）創立的10680藝術設計選品店，與李晶晶設計的AMAZING by JING JING春夏系列完美契合。

CHARLIE遮陽帽則象徵李晶晶與父親的緊密感情，她說：「小時候每周日陪爸爸打高爾夫球，我一直很珍惜和他單獨相處的這個quality time，爸爸一直都不知道，所以他聽了這個故事很感動。」好友賈永婕也到場力挺她，大讚設計時尚且質感好，可以「包色」。

▲李晶晶操刀設計的AMAZING by JING JING春夏包款於10680藝術設計選品店完整呈現。

熱愛時尚進而設計的李晶晶，喜愛的包款很極端，只愛最大與最小的包款，因此常拎著愛馬仕（HERMÈS）紅色凱莉包上班，或背著愛馬仕小巧的粉紅色In-The-Loop迷你包上街，若容量不夠，就是出動她親自設計AMAZING by JING JING子母包的好時機了。



▲李晶晶喜歡極大或極小包款，針織外套下背著愛馬仕粉紅色的In-The-Loop小包。（圖／翻攝jingjing6136 IG）





▲李晶晶上班時背愛馬仕紅色凱莉包。（圖／翻攝jingjing6136 IG）

