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亮珠寶／北川景子找小藉口買MIKIMOTO　接小孩上下學都戴珍珠

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▲▼MIKIMOTO,Tiffany 。（圖／公關照）

▲北川景子佩戴MIKIMOTO Bow Charm珍珠項鍊、蝴蝶結造型鑽石耳環與戒指，優雅迷人。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

38歲日本女星北川景子與搖滾歌手DAIGO於2016年結婚，育有1女1子湊成「好」字，近期她受MIKIMOTO之邀拍攝宣傳照，幸福美滿的生活讓她閃耀著幸福光芒，與珍珠溫柔又有力量的設計完美相襯，她透露是MIKIMOTO的擁護者，表示：「我喜歡在人生每個階段的里程碑上，像是完成一件工作或是慶祝孩子生日等，找一個收藏MIKIMOTO珠寶作品的小藉口，並思考下一次要收藏的珠寶作品。用慢慢收藏累積珠寶作品的喜悅心情，為每天帶來好心情，只要凝視著它們就彷彿倘佯在幸福之中，我想這也是MIKIMOTO珠寶的魅力所在。」

▲▼MIKIMOTO,Tiffany 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO Bow Charm珍珠項鍊於品牌台北101旗艦店搶先上市，351,000元。

收藏MIKIMOTO珠寶不是鎖在保險箱，而是真正融入日常穿搭，北川景子表示，她不僅佩戴MIKIMOTO珠寶出席特別場合，由於設計百搭，也是她私服的重要配件，去年她別著MIKIMOTO胸針參加女兒入學與開學典禮，接送小孩上下學時也會戴著較為休閒的珍珠耳環；開會或見新朋友時，她則選戴經典的珍珠項鍊，珍珠作品予她自信且平靜的感覺，成為她生活中不可或缺的存在。

▲▼MIKIMOTO,Tiffany 。（圖／公關照）

▲北川景子演繹MIKIMOTO The Bows頂級珠寶系列18K白金配以孔克珍珠及鑽石項鍊與耳環。

北川景子的珍珠收藏風格多元，無論單戴、疊搭或不同系列混搭都令她著迷。她上陣演繹結合品牌標誌的M Signature系列、V Code 系列珠寶，展現個性魅力；她也能化身為甜姐兒，以黑裝搭配鑲鑽蝴蝶結搭配珍珠的Bow Charm系列新作，迷人的蝴蝶結元素還延伸至頂級珠寶系列項鍊與耳環，鑲嵌珍罕的孔克珠，優雅大氣。

▲▼MIKIMOTO,Tiffany 。（圖／公關照）

▲北川景子疊搭MIKIMOTO Signature 珍珠鑲鑽墜鍊（上）215,000元與V Code珍珠鑲鑽墜鍊194,000元。

予人甜美印象的蝴蝶結是珠寶品牌鍾愛的設計主題之一，Tiffany & Co.近期發表的Knot系列新作，以堅韌的繩結為造型，靈感源自1889年的一款優雅蝴蝶結作品，象徵愛的緊密連結。流暢的繩結線條考驗製作功力，因為必須精準掌握金屬的熔點，才能快速且精確繞出完美結構，再鋪鑲滿美鑽，新款Tiffany Knot系列耳環、戒指與手環均為窄版設計，提供更多元的穿搭選擇。

▲▼MIKIMOTO,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Knot 18K玫瑰金鑽石窄版手環，259,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼MIKIMOTO,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Knot 18K白金鋪鑲鑽石耳環中型款，290,000元。

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關鍵字：

北川景子, MIKIMOTO, Tiffany & Co.

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