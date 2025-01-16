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凱特王妃紅裝重返治療醫院　戴10萬卡地亞新耳環神采奕奕

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▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃重返過去一年接受治療的皇家馬斯登醫院，吸引民眾搶拍。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

去年1月接受腹部手術發現罹癌的英國凱特王妃（Kate Middleton），歷經9個月的預防性化療後，逐步回到工作崗位，2025年首場公開活動，獻給過去1年治療她的皇家馬斯登醫院（Royal Marsden Hospital），她身穿紅色裙裝搭配棕色格紋長大衣，拎著新的Asprey紅色手提包，並戴上首度曝光的卡地亞（Cartier）107,000元Trinity經典耳環，新配件、新氣象，她顯得神采奕奕。

▲▼凱特王妃 。（圖／路透社）

▲凱特王妃（左）與病友閒話家常。（圖／路透社）

凱特王妃與夫婿王儲威廉是皇家馬斯登醫院的聯合贊助人，凱特王妃此次拜訪醫院探訪癌友與醫護人員，透露了原來她也是在此醫院接受治療，她特別感謝醫院過去一年對她的悉心照料，目前自己的癌症已緩解，她正適應新常態，持續專注於恢復身體健康。

▲▼卡地亞 。（圖／公關照）

▲凱特王妃佩戴的卡地亞Trinity經典款耳環，107,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

為了給癌友們打氣，凱特王妃選擇充滿活力的服裝色調，穿著義大利品牌BLAZÉ Milano格紋大衣配紅裙裝與英國品牌Asprey紅提包，新耳環則出自卡地亞剛慶祝100周年的Trinity系列，由18K金、玫瑰金與白金環圈交織纏繞而成的設計，除了象徵卡地亞家族三兄弟的合作精神，也蘊藏友情、愛情和忠誠之意，亦可解釋為連結過去、當下和未來，別具意義。

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關鍵字：

凱特王妃, Cartier, 卡地亞

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