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田馥甄粉絲必搶CITIZEN聯名錶來了　她先搶生日編號款

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▲▼ 田馥甄女錶新品發佈記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲Hebe田馥甄連續第12年代言CITIZEN，已收藏超過20只錶。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN於春節前夕發表3款以「心之所向」為主題創作的女錶，今（16日）代言人Hebe田馥甄特別現身造勢，宣傳她參與設計的「甄星閃耀聯名款」EW2428-59L，以冬季晴朗的星空為設計主題，採用消光灰色錶殼與錶帶搭配深藍色夜空面盤，星光於面盤上閃耀，其中8時位置點綴培育鑽石，3時30分鐘處則飾以金色光芒刻度，點出田馥甄的生日，錶背還有她的簽名，全台限量600只，她已搶下限量編號330的錶款。

▲▼ Citizen,Tissot 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲CITIZEN邀田馥甄一起設計的「甄星閃耀聯名款」EW2428-59L，以冬季晴朗的星空為主題，20,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

田馥甄對於今年的工作計畫未鬆口，僅表示新專輯收歌中，她也預計以全新的表演方式與歌迷見面，2025年她第一個產出的「Baby」就是與CITIZEN共同創作的聯名錶，更有意義的是此錶款部分收益將投入公益，支持門諾基金會的偏鄉年長者及身障者的照護工作。

▲▼ Citizen,Tissot 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲CITIZEN光動能全球電波時計錶款EC1193-55X，以粉色三針錶盤搭配Sakura pink櫻花粉紅金錶殼錶帶，30,900元。

今田馥甄所戴的新款為台灣限定款的光動能全球電波時計錶款EC1193-55X，以Sakura pink櫻花粉紅金色超級鈦打造，整只錶重量不到兩顆馬卡龍重的36克，另一巧思落在TPE台北時區，以獨特星芒圖案裝飾；第三款新錶則是亞洲限定款的光動能碼錶計時錶款FB1456-65X，於面盤呈現粉色櫻花綻放的美麗景致，展現夢幻風格。

▲▼ Citizen,Tissot 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲CITIZEN於亞洲限定款光動能碼錶計時錶款FB1456-65X面盤點綴櫻花圖案，21,800元。

天梭表（Tissot）熱銷冠軍PRX系列，近期也新增小巧女錶，推出5款迷你 PRX石英腕錶 25mm，款式包括精鋼或全玫瑰金PVD處理腕錶，其中3款採用冰藍或裸色太陽光芒紋面盤，黑色和裸色版面盤飾有鑽石時標，另外兩款則採用珍珠母貝面盤，流露優雅氣息，讓PRX系列陣容更趨完整。

▲▼ Citizen,Tissot 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲天梭迷你PRX腕錶25mm白色珍珠母貝款，10,500元。（圖／天梭表提供）

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關鍵字：

CITIZEN, 田馥甄, Hebe

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