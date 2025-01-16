汶萊王子妃望著「亞洲最帥王子」甜出汁　香奈兒、愛馬仕齊放閃

▲汶萊馬丁王子與王子妃Anisha歡慶結婚1周年，兩人在義大利佛羅倫斯留影。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為「亞洲最帥王子」的汶萊馬丁王子去年初迎娶出身豪門、汶萊航空創辦人孫女的Anisha，世紀婚禮轟動全球，近日兩人歡度結婚1周年，馬丁王子分享兩人在義大利佛羅倫斯的合影，只見身穿維多利亞貝克漢設計同名品牌VICTORIA BECKHAM要價約5萬元黑莓色緊身洋裝的王子妃，含情脈脈看著老公，幸福甜蜜盡在不言中。





▲馬丁王子夫婦日前在瑞士阿爾卑斯山滑雪，Anisha戴香奈兒毛帽與太陽眼鏡。（圖／翻攝tmski IG）

汶萊王子妃Anisha婚後愛相隨，與馬丁王子一同執行公務、打馬球與環球旅行，出身富貴的兩人每每亮相行頭都很驚人，日前到瑞士阿爾卑斯山滑雪，儘管都是低調黑裝，但細看各項單品都是一線精品，Anisha戴著香奈兒（CHANEL）毛帽與太陽眼鏡，約17萬元的黑色羽絨外套則來自Dior專為冬季滑雪運動推出的DiorAlps系列。





▲汶萊馬丁王子（左）與Anisha遊義大利托斯卡尼，Anisha帶愛馬仕喜馬拉雅柏金包。（圖／翻攝tmski IG）

除了服裝講究，汶萊王子妃Anisha的名牌包也多為矜貴材質，擁有多款鱷魚皮的Dior「黛妃包」，而愛馬仕（HERMÈS）柏金包的「天花板」她也沒錯過，擁有喜馬拉雅鱷魚皮柏金包，其名稱來自漂染後鱷皮上出現的中間純淨白，向兩側漸變成灰色，猶如喜馬拉雅山脈上雪峰而得名，製作難度也高，是收藏家心中的夢幻逸品，在拍賣市場價格也很驚人，超過500萬甚至上千萬元都有藏家搶著競標。

