Lisa連換LV比基尼曬逆天身材　拎貴婦圈爆紅小包度假

▲Lisa穿Retrofete兩截式針織裙宛如美人魚。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK泰籍成員Lisa愛情與事業兩得意，近日她分享12月在暖如夏海邊度假的愜意照，一臉幸福洋溢的模樣羨煞粉絲，她也大方展現窈窕身材，身穿紐約品牌Retrofete兩截式的針織裙裝在沙灘上賞夕陽、吃燭光晚餐，從背影看來宛如美人魚，她還刻意露出DIESEL比基尼褲頭，畫面十分吸睛。





▲Lisa在海灘度假，欣賞夕陽準備吃燭光晚餐。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

身為LV（Louis Vuitton，路易威登）代言人，Lisa度假行頭中也少不了LV，日前她po出的火辣綁帶比基尼即為LV之作，她還帶上另一套藍色的LV比基尼，鮮豔的色調拍起照來特別搶眼，她的零贅肉逆天身材也毫無保留在鏡頭前曝了光。





▲Lisa穿LV比基尼搭配Saudade連身裙。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

旅行中也必須帶幾款優雅小包，以搭配晚餐時刻穿搭，走在時尚尖端的Lisa，此次帶著義大利品牌Loro Piana的Extra Poket迷你包，此款「靜奢風」代表作在貴婦圈爆紅，鴻海創辦人郭台銘夫人曾馨瑩、「大馬最美千金」陳雪鈴都是擁護者。





▲Lisa手拿Loro Piana大受貴婦圈歡迎的Extra Poket迷你包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）