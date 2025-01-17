fb ig video ETtoday search mobile

玄彬來台亮183萬歐米茄　招牌登月錶絕配帥氣造型

>

▲▼玄彬、朴勳《哈爾濱》台灣記者會-玄彬。（圖／記者周宸亘攝）

▲南韓男神玄彬來台宣傳新片《哈爾濱》。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳雅韻／台北報導

42歲南韓男神玄彬近日來台宣傳新片《哈爾濱》，引起一陣追星風潮，他在記者會上穿西裝搭代言的歐米茄（OMEGA）名錶，帥氣模樣吸引媒體搶拍，擁有多款歐米茄錶的他，此次來台所戴的款式為品牌最具代表性的超霸登月錶，且是特殊的18K Canopus Gold™金材質款式，價格高達1,835,000元。

▲▼玄彬、朴勳《哈爾濱》台灣記者會-玄彬。（圖／記者周宸亘攝）

▲玄彬穿西裝搭配代言的歐米茄錶。（圖／記者周宸亘攝）

玄彬來台宣傳戴著五拱形鍊節錶鍊的18K Canopus Gold™金超霸登月錶，設計靈感源自曾於月球佩戴的第四代超霸腕錶，擁有不對稱錶殼、太陽線紋磨砂銀色面盤，以及經陽極處理的鋁錶圈環飾有著名的「數字90上方圓點標誌」（Dot over Ninety），搭載歐米茄3861同軸擒縱大師天文台認證機芯；另一特色是採用品牌自2015年起採用的18K白金合金Canopus GoldTM金，成分包括鉑金、銠及鈀，取其顏色及穩定性，具絕佳光澤且耐用，成為玄彬出席正式場合的重要配件。

▲▼ OMEGA,Tissot 。（圖／公關照）

▲玄彬戴的歐米茄超霸系列專業登月錶42毫米，以Canopus Gold™金打造，1,835,000元。（圖／歐米茄提供）

韓星魅力無法擋，天梭表（Tissot）邀李棟旭擔任亞洲形象大使，由他帥氣上陣示範各系列新錶，當中優雅設計著稱的Chemin Des Tourelles杜魯爾系列，詮釋「簡單即是美」的設計理念，洗鍊風格雋永耐看，與他的西裝造型完美搭配，內載瑞士製造NivachronTM 鈦合金抗磁游絲的Powermatic 80 機芯，具80小時動力儲存。全系列共有42mm、39mm與34mm等3種尺寸，並備有多種錶面材質與多款不同色系快拆錶帶供挑選。

▲▼ OMEGA,Tissot 。（圖／公關照）

▲韓星李棟旭擔任天梭表亞洲形象大使，戴天梭表杜魯爾系列自動腕錶。（圖／天梭表提供）

►Lisa首曝光梵克雅寶幸運草錶　搭LV雪花包好喜氣

►Lisa跨年露肚裝是「未來大嫂牌」　媽媽拎她代言的LV好貴氣

 

關鍵字：

玄彬, 歐米茄, OMEGA

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

亮珠寶／北川景子找小藉口買MIKIMOTO　接小孩上下學都戴珍珠

亮珠寶／北川景子找小藉口買MIKIMOTO　接小孩上下學都戴珍珠

汶萊王子妃望著「亞洲最帥王子」甜出汁　香奈兒、愛馬仕齊放閃

汶萊王子妃望著「亞洲最帥王子」甜出汁　香奈兒、愛馬仕齊放閃

田馥甄粉絲必搶CITIZEN聯名錶來了　她先搶生日編號款

田馥甄粉絲必搶CITIZEN聯名錶來了　她先搶生日編號款

喬治傑生年度項鍊添溫柔光　白色月光石四季都好搭 把紅包、福字串在手鍊上　Pandora蛇年首飾好運成串 唐嫣送Tiffany手環化解姐姐心結　演出微電影暖心 亮珠寶／千黛亞、賽琳娜都是時髦精　被花式車工美鑽套牢 Lisa首曝光梵克雅寶幸運草錶　搭LV雪花包好喜氣 髮上一點紅漂亮過年　亞歷山卓小龍髮飾添活潑氣息 MIKIMOTO蛇胸針綴珍珠好優雅　Qeelin滿鑽蛇墜古靈精怪

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面