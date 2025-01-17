玄彬來台亮183萬歐米茄　招牌登月錶絕配帥氣造型

▲南韓男神玄彬來台宣傳新片《哈爾濱》。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳雅韻／台北報導

42歲南韓男神玄彬近日來台宣傳新片《哈爾濱》，引起一陣追星風潮，他在記者會上穿西裝搭代言的歐米茄（OMEGA）名錶，帥氣模樣吸引媒體搶拍，擁有多款歐米茄錶的他，此次來台所戴的款式為品牌最具代表性的超霸登月錶，且是特殊的18K Canopus Gold™金材質款式，價格高達1,835,000元。





▲玄彬穿西裝搭配代言的歐米茄錶。（圖／記者周宸亘攝）

玄彬來台宣傳戴著五拱形鍊節錶鍊的18K Canopus Gold™金超霸登月錶，設計靈感源自曾於月球佩戴的第四代超霸腕錶，擁有不對稱錶殼、太陽線紋磨砂銀色面盤，以及經陽極處理的鋁錶圈環飾有著名的「數字90上方圓點標誌」（Dot over Ninety），搭載歐米茄3861同軸擒縱大師天文台認證機芯；另一特色是採用品牌自2015年起採用的18K白金合金Canopus GoldTM金，成分包括鉑金、銠及鈀，取其顏色及穩定性，具絕佳光澤且耐用，成為玄彬出席正式場合的重要配件。





▲玄彬戴的歐米茄超霸系列專業登月錶42毫米，以Canopus Gold™金打造，1,835,000元。（圖／歐米茄提供）

韓星魅力無法擋，天梭表（Tissot）邀李棟旭擔任亞洲形象大使，由他帥氣上陣示範各系列新錶，當中優雅設計著稱的Chemin Des Tourelles杜魯爾系列，詮釋「簡單即是美」的設計理念，洗鍊風格雋永耐看，與他的西裝造型完美搭配，內載瑞士製造NivachronTM 鈦合金抗磁游絲的Powermatic 80 機芯，具80小時動力儲存。全系列共有42mm、39mm與34mm等3種尺寸，並備有多種錶面材質與多款不同色系快拆錶帶供挑選。





▲韓星李棟旭擔任天梭表亞洲形象大使，戴天梭表杜魯爾系列自動腕錶。（圖／天梭表提供）