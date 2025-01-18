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蕭敬騰搶到CASIO戒指錶　毛小孩撲向夯錶猛蹭

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▲▼蕭敬騰 。（圖／翻攝IG）

▲蕭敬騰對愛犬寶子疼愛有加。（圖／翻攝jam_hsiao0330 IG）

記者陳雅韻／台北報導

金曲歌王蕭敬騰近日開箱熱騰騰的新錶，是必須要抽籤才買得到的CASIO戒指錶CRW-001，他戴在食指上，盛讚「可愛的錶，跟我們家寶子手腕一樣大，她搶著要」，只見影片中他的愛犬寶子努力向前衝，撲向戒指錶磨蹭，模樣相當逗趣。

▲▼蕭敬騰 。（圖／翻攝IG）

▲蕭敬騰開箱CASIO戒指錶CRW-001，4,200元。（圖／翻攝jam_hsiao0330 IG）

蕭敬騰剛入手的CASIO戒指錶CRW-001，外觀忠實呈現CASIO錶的經典輪廓，連錶帶上的凹凸細節也精準還原，採用特殊的玻璃黏合技術確保緊閉密封效果以達防水效果，具精確到秒數的時間顯示、日曆、雙時區與碼錶等功能，「麻雀雖小但五臟俱全」，比標準腕錶縮小約10倍，但操作如常，以按鈕調整功能，戒指錶在整點或預設時間會發出微弱的光芒。

▲▼蕭敬騰 。（圖／翻攝IG）

▲寶子對蕭敬騰的CASIO戒指錶很感興趣，努力往前衝。（圖／翻攝jam_hsiao0330 IG）

除了潮流錶款，蕭敬騰也擁有勞力士（Rolex）、AP（Audemars Piguet，愛彼）等名錶，曾曝光AP皇家橡樹系列18K金超薄腕錶，內載Calibre 2121自製自動上鍊機芯，整體厚度約8.1毫米，屬於高級運動錶中的纖薄款，造型亮點還有金色面盤飾以Petite Tapisserie小型格紋，向1977年問世的首款皇家橡樹系列超薄黃金腕錶致敬。

▲▼蕭敬騰 。（圖／翻攝IG）

▲蕭敬騰曾曝光AP皇家橡樹系列18K金超薄腕錶。（圖／翻攝jam_hsiao0330 IG）

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關鍵字：

蕭敬騰, CASIO, AP, Audemars Piguet

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