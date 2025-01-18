張員瑛「床照」流出　蛇錶與珠寶上手魅力十足

▲張員瑛在飯店房間拍時尚美照。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團IVE成員張員瑛洋娃娃般的模樣深植人心，身高173公分的她也是天生衣架子，擔任Miu Miu大使以來成功帶旺買氣，她近期則頻頻戴上寶格麗（BVLGARI）珠寶與腕錶亮相，雙方是否會有進一步合作令人好奇，近日她分享在飯店拍攝的「床照」，身穿白色背心與長褲的她，或趴或坐秀出Serpenti蛇錶與珠寶，魅力十足的模樣讓粉絲一面倒盛讚美極了。





▲張員瑛秀寶格麗Serpenti錶與珠寶。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）





▲張員瑛戴的寶格麗SERPENTI SEDUTTORI 精鋼腕錶，167,700元。（圖／寶格麗提供，以下同）

年輕女孩穿戴精品珠寶得恰到好處，以免看起來過於成熟或陷入撐不起來的窘境，20歲的張員瑛完美示範恰恰好的優雅時尚，戴上寶格麗充滿年輕活力的SERPENTI SEDUTTORI 精鋼腕錶，同時搭配Serpenti Viper玫瑰金單圈鑲鑽蛇戒，另有一朵鑽石花在指間閃耀，為花朵造型的Fiorever系列白K金鑽石戒指，而耳環為小巧的Divas’Dream珍珠母貝鑲鑽款式，襯托她的甜美氣息。





▲寶格麗Serpenti Viper玫瑰金單圈鑲鑽戒指，316,300元。





▲寶格麗Fiorever系列白K金鑽石戒指，687,000元。

張員瑛精緻的臉蛋也吸引保養品牌目光，南韓品牌INNISFREE邀她宣傳與三麗鷗人氣角色Melody的聯名保養品，她以齊瀏海長直髮造型入鏡，和Melody一起比萌。





▲張員瑛秀代言保養品牌INNISFREE與Melody聯名款，模樣很萌。（圖／翻攝innisfreeofficial IG）