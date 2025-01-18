宋慧喬學生裝扮藏精品好貨　包露一角竟是愛馬仕、勞力士秀氣錶上手

▲宋慧喬與朋友相約餐廳，她身旁是GANNI大衣與愛馬仕Garden Party包。（圖／翻攝iammingki Vlog）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女神宋慧喬近日驚喜現身好友Davichi姜珉炅的YouTube頻道，挑戰拍攝Vlog，她們到樸實無華的餐廳吃飯喝酒聊天，身穿格紋襯衫的宋慧喬看似如女大生般的休閒裝扮，其實細節都不簡單，手腕上是要價近50萬元的勞力士（Rolex）錶，身旁露出一小角的黑色包款，是愛馬仕（HERMÈS）Garden Party包。





▲愛馬仕Garden Party 30手提包，宋慧喬擁有黑色款。（圖／翻攝愛馬仕官網）

宋慧喬隨身的愛馬仕黑色Garden Party包，設計簡潔展現低調內斂風格，最大特色是可透過巧妙的馬鞍釘釦輕鬆開啟，並隨著包中物品調整輪廓線條，成為宋慧喬與朋友聚會的實用包款，韓星朴信惠的媽媽也是此系列包款的愛用者。





▲宋慧喬戴勞力士Oyster Perpetual Lady-Datejust腕錶。（圖／翻攝iammingki Vlog）

擁有多款勞力士錶的宋慧喬，此次聚餐所戴的錶款尺寸較小巧、28毫米的Oyster Perpetual Lady-Datejust腕錶，她選擇黃金及蠔式鋼款式，銀色面盤點綴鑽石時標，其中9時以18K金羅馬數字IX鑲嵌8顆鑽石標示，為整只秀氣錶款增添亮點。





▲勞力士Oyster Perpetual Lady-Datejust腕錶黃金及蠔式鋼款，497,500元。（圖／翻攝勞力士官網）