NBA球星里拉德聯名錶賣到斷貨　登天梭台灣銷售冠軍

▲美國籃球NBA明星暨天梭表形象大使里拉德的天梭聯名錶大賣。(圖/天梭表提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

「瑞士國民錶」天梭表(Tissot)1978年問世的PRX腕錶,於2019年重新復刻回歸,簡潔的復古外型一炮而紅,上市以來年年蟬聯品牌銷售冠軍,陣容也越來越龐大,目前已有錶徑42mm、40mm、35mm與25mm石英錶等豐富款式,品牌公布2024年度榮登台灣銷量冠軍的單一錶款,為美國職籃NBA球星里拉德(Damian Lillard)PRX聯名錶,一上市即引爆搶購潮,品牌緊急向瑞士總部追加,於農曆年前滿足粉絲與錶迷的需求。





▲台灣去年熱銷冠軍是天梭PRX達米安里拉德特別版自動腕錶,26,900元。

熟悉效力於NBA公鹿隊球星里拉德的球迷,對於天梭表與他聯名的PRX特別版腕錶細節設計肯定不陌生,金色 PVD錶殼搭配綴滿他球衣數字「0」的黑色面盤,秒針點綴「DLL」符號象徵他的名字,而錶面內緣左上角和右上角分別鐫刻「Dame」和「TIME」,代表他場上綽號和關鍵時刻的表現,右下角的「DDKK」則是他與大兒子 Damian、小女兒 Kali Emma Lee 及小兒子Kalii Laheem姓名自守的組合,左下角的粗體字寫著「YKWTII」是「You Know What Time It Is」,每個角落都吸睛,有趣的是透背底蓋印有他指腕錶時間的招牌動作「Dame Time」,展現唯我獨尊的氣勢。





▲Hamilton爵士大師開芯系列推出砂金石錶盤款式,35,000元。(圖/Hamilton提供)

搭載Powermatic 80自動上鍊機芯的天梭PRX里拉德特別版腕錶,滿滿的設計細節引爆話題,成為天梭表台灣市場銷售冠軍腕錶;而想入門機械錶世界,Hamilton(漢米爾頓)能一窺機芯奧妙的爵士大師系列Open Heart 自動上鍊36 mm腕錶也是優質選擇,全新色調為綠色與藍色面盤,後者採用砂金石面盤營造星光閃耀的效果,更為迷人。