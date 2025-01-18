NBA球星里拉德聯名錶賣到斷貨　登天梭台灣銷售冠軍

▲美國籃球NBA明星暨天梭表形象大使里拉德的天梭聯名錶大賣。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「瑞士國民錶」天梭表（Tissot）1978年問世的PRX腕錶，於2019年重新復刻回歸，簡潔的復古外型一炮而紅，上市以來年年蟬聯品牌銷售冠軍，陣容也越來越龐大，目前已有錶徑42mm、40mm、35mm與25mm石英錶等豐富款式，品牌公布2024年度榮登台灣銷量冠軍的單一錶款，為美國職籃NBA球星里拉德（Damian Lillard）PRX聯名錶，一上市即引爆搶購潮，品牌緊急向瑞士總部追加，於農曆年前滿足粉絲與錶迷的需求。





▲台灣去年熱銷冠軍是天梭PRX達米安里拉德特別版自動腕錶，26,900元。

熟悉效力於NBA公鹿隊球星里拉德的球迷，對於天梭表與他聯名的PRX特別版腕錶細節設計肯定不陌生，金色 PVD錶殼搭配綴滿他球衣數字「0」的黑色面盤，秒針點綴「DLL」符號象徵他的名字，而錶面內緣左上角和右上角分別鐫刻「Dame」和「TIME」，代表他場上綽號和關鍵時刻的表現，右下角的「DDKK」則是他與大兒子 Damian、小女兒 Kali Emma Lee 及小兒子Kalii Laheem姓名自守的組合，左下角的粗體字寫著「YKWTII」是「You Know What Time It Is」，每個角落都吸睛，有趣的是透背底蓋印有他指腕錶時間的招牌動作「Dame Time」，展現唯我獨尊的氣勢。





▲Hamilton爵士大師開芯系列推出砂金石錶盤款式，35,000元。（圖／Hamilton提供）

搭載Powermatic 80自動上鍊機芯的天梭PRX里拉德特別版腕錶，滿滿的設計細節引爆話題，成為天梭表台灣市場銷售冠軍腕錶；而想入門機械錶世界，Hamilton（漢米爾頓）能一窺機芯奧妙的爵士大師系列Open Heart 自動上鍊36 mm腕錶也是優質選擇，全新色調為綠色與藍色面盤，後者採用砂金石面盤營造星光閃耀的效果，更為迷人。

