IWC飛行錶綠得亮眼　馬石油招牌色點出賽車魂

▲IWC推出馬克二十飛行員腕錶「Mercedes-AMG馬石油F1™車隊」特別版，194,000元。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

IWC（萬國錶）自2013年以來擔任Mercedes-AMG馬石油F1™車隊的官方工程夥伴，隨著車隊積極備戰，也迎接18歲義大利籍新車手Kimi Antonelli加入，IWC特別打造馬克二十飛行員腕錶「Mercedes-AMG馬石油F1™車隊」特別版，彰顯雙方緊密的合作關係。





▲IWC馬克二十飛行員腕錶「Mercedes-AMG馬石油F1™車隊」特別版的錶背，鐫刻小巧的六角形圖案以及「Mercedes-AMG Petronas F1 Team」字樣。

IWC馬克二十飛行員腕錶「Mercedes-AMG馬石油F1™車隊」特別版，以輕盈且堅固的鈦金屬製作啞灰色錶殼，黑色面盤上點綴馬石油招牌綠色時標，均覆以相同色調的Super-LumiNova®夜光塗層，並配有同色系的橡膠錶帶，非常搶眼，而錶背鐫刻小巧的六角形圖案以及「Mercedes-AMG Petronas F1 Team」字樣，搭載具120小時動力儲存的自製32111型自動上鍊機芯。Mercedes-AMG馬石油F1™車隊技師、工程師及賽事策略師等車隊成員，均會在今年賽季期間佩戴此款錶。





▲TAG Heuer泰格豪雅再次擔任F1一級方程式大賽官方計時。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

今年是F1一級方程式大賽創立75周年，瑞士名錶TAG Heuer（泰格豪雅）將以官方指定計時品牌的身分回歸，TAG Heuer是第一個讓標誌出現在F1賽車上的奢華品牌，也於1971年成為首個贊助F1一級方程式大賽車隊的腕錶品牌，因此再次擔任官方計時重任顯得意義非凡，且品牌自2016 年起與甲骨文紅牛車隊（Red Bull）合作，旗下荷蘭籍車手馬克斯維斯塔潘於2024年創下四連霸車手冠軍紀錄，傲人成績連品牌都沾光。





▲2024年賽季TAG Heuer合作的甲骨文紅牛車隊荷蘭籍車手馬克斯維斯塔潘創下四連霸車手冠軍紀錄。