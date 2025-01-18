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周杰倫與貝克漢撞火鶴藍錶　帝舵表洋溢邁阿密風情

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▲▼ Tudor watch 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫以薄荷綠服裝搭配帝舵Black Bay Chrono腕錶火鶴藍色款。（圖／翻攝jaychou IG）

記者陳雅韻／台北報導

周杰倫時尚影響力無遠弗屆，日前以薄荷綠帽T配上一只同色系的錶款，寫下「糖果罐裡好多顏色，我挑了這個與藍天搭配的顏色」，亮色裝扮引起話題，相隔不久與他一同代言帝舵表（Tudor）的貝克漢（David Beckham）現身紐約，也戴了與周杰倫同款的綠面錶，他還加碼秀了他所經營的邁阿密國際薄荷綠足球隊服，而今帝舵表終於揭開此錶款神秘面紗，正式推出Black Bay Chrono腕錶火鶴藍色款。

▲▼ Tudor watch 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢在紐約時也搶先秀帝舵Black Bay Chrono腕錶火鶴藍色款。（圖／翻攝davidbeckham IG）

帝舵表去年推出粉紅色面盤的Black Bay Chrono腕錶大受歡迎，今年再於色彩上著墨，打造充滿邁阿密南灘氛圍的Black Bay Chrono腕錶火鶴藍色款，其綠松石藍色調令人聯想到火鶴生活的熱帶水域；搭載配備導柱輪、垂直離合計時MT5813型機芯，展現精準強悍內在，成為周杰倫與貝克漢近期新歡。

▲▼ Tudor watch 。（圖／翻攝IG）

▲帝舵Black Bay Chrono腕錶火鶴藍色款，189,500元。（圖／翻攝tudor IG）

周杰倫不僅擁名錶代言，他也是法國精品品牌Dior、頂級保養品LA MER海洋拉娜以及奢華行李箱Rimowa的代言人，2025年初始再加碼好消息，成為法拉利首位全球代言人，他在「嘉年華」巡演杜拜站後，就飛往義大利參觀法拉利總部，與品牌首席設計官相談甚歡，也與法拉利超跑合影，相當風光。

▲▼ Tudor watch 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫成為法拉利代言人。（圖／翻攝jaychou IG）

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關鍵字：

周杰倫, Tudor, 帝舵表, 法拉利, 貝克漢

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