fb ig video ETtoday search mobile

Lisa俏麗迷你裙造型登足球場　踩4萬LV足球鞋宣傳

>

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa驚喜現身英超聯賽現場。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK泰籍成員Lisa人氣紅不讓，從演藝圈、時尚圈一路紅到體育界，繼去年頻繁現身F1一級方程式賽車賽場，近日驚喜現身英超聯賽足球場，受啤酒品牌健力士（Guinness）之邀，在球場上進行擲銅板儀式，她的興奮之情全寫在臉上，當天她身穿條紋衫配迷你裙，再搭LV（Louis Vuitton，路易威登）白色足球鞋，俏麗極了。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa在足球場上進行擲硬幣儀式。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa首度現身英超聯賽球場，身穿黑黃色條紋相間的休閒衫，出自法國品牌Coperni，此品牌的成名作就是2023春夏巴黎時裝周上，讓超模貝拉哈蒂德雙手環抱胸前、僅穿一件丁字褲出場，再將特殊液體均勻噴灑在她身上轉變成啞光純白色的連衣裙；Lisa同時搭配迷你裙、風衣與可愛的紅色蝴蝶結包，全出自大陸雙人組設計師品牌SHUSHU/TONG，充滿少女感的甜美設計擄獲她的心。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa受啤酒品牌健力士邀請欣賞英超足球賽。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿法國品牌Coperni條紋衫、大陸品牌SHUSHU/TONG短裙與風衣，腳穿LV Footprint Soccer足球鞋40,300元。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

身為LV代言人，Lisa巧搭LV 2025春夏系列的白色Footprint Soccer足球鞋，是男裝設計總監Pharrell Williams首次以足球鞋為靈感設計的運動鞋，側面點綴LV Initials標誌，鞋舌裝飾靈感來自足球隊伍的Lvers United徽章，而腳掌紋橡膠鞋底飾有多款品牌標誌，她穿著新鞋踏上足球場，做最佳宣傳。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa搭配SHUSHU/TONG紅色蝴蝶結包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

►Lisa連換LV比基尼曬逆天身材　拎貴婦圈爆紅小包度假

►Lisa首曝光梵克雅寶幸運草錶　搭LV雪花包好喜氣

 

關鍵字：

BLACKPINK, Lisa, LV, Louis Vuitton, SHUSHUTONG, Coperni

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

張韶涵「錶王」收藏再+1　133萬綠面方錶優雅上手

張韶涵「錶王」收藏再+1　133萬綠面方錶優雅上手

川普最美千金披20萬大衣抵華府　偕帥老公與孩子盛裝慶賀老爸

川普最美千金披20萬大衣抵華府　偕帥老公與孩子盛裝慶賀老爸

NBA球星里拉德聯名錶賣到斷貨　登天梭台灣銷售冠軍

NBA球星里拉德聯名錶賣到斷貨　登天梭台灣銷售冠軍

IWC飛行錶綠得亮眼　馬石油招牌色點出賽車魂 歐米茄隕石錶獨一無二　首發南北月相也以月球隕石打造 蕭敬騰搶到CASIO戒指錶　毛小孩撲向夯錶猛蹭 張員瑛「床照」流出　蛇錶與珠寶上手魅力十足 宋慧喬學生裝扮藏精品好貨　包露一角竟是愛馬仕、勞力士秀氣錶上手 玄彬來台亮183萬歐米茄　招牌登月錶絕配帥氣造型 Lisa連換LV比基尼曬逆天身材　拎貴婦圈爆紅小包度假

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面