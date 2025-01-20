Lisa俏麗迷你裙造型登足球場　踩4萬LV足球鞋宣傳

▲Lisa驚喜現身英超聯賽現場。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK泰籍成員Lisa人氣紅不讓，從演藝圈、時尚圈一路紅到體育界，繼去年頻繁現身F1一級方程式賽車賽場，近日驚喜現身英超聯賽足球場，受啤酒品牌健力士（Guinness）之邀，在球場上進行擲銅板儀式，她的興奮之情全寫在臉上，當天她身穿條紋衫配迷你裙，再搭LV（Louis Vuitton，路易威登）白色足球鞋，俏麗極了。





▲Lisa在足球場上進行擲硬幣儀式。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa首度現身英超聯賽球場，身穿黑黃色條紋相間的休閒衫，出自法國品牌Coperni，此品牌的成名作就是2023春夏巴黎時裝周上，讓超模貝拉哈蒂德雙手環抱胸前、僅穿一件丁字褲出場，再將特殊液體均勻噴灑在她身上轉變成啞光純白色的連衣裙；Lisa同時搭配迷你裙、風衣與可愛的紅色蝴蝶結包，全出自大陸雙人組設計師品牌SHUSHU/TONG，充滿少女感的甜美設計擄獲她的心。





▲Lisa受啤酒品牌健力士邀請欣賞英超足球賽。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）





▲Lisa穿法國品牌Coperni條紋衫、大陸品牌SHUSHU/TONG短裙與風衣，腳穿LV Footprint Soccer足球鞋40,300元。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

身為LV代言人，Lisa巧搭LV 2025春夏系列的白色Footprint Soccer足球鞋，是男裝設計總監Pharrell Williams首次以足球鞋為靈感設計的運動鞋，側面點綴LV Initials標誌，鞋舌裝飾靈感來自足球隊伍的Lvers United徽章，而腳掌紋橡膠鞋底飾有多款品牌標誌，她穿著新鞋踏上足球場，做最佳宣傳。





▲Lisa搭配SHUSHU/TONG紅色蝴蝶結包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）