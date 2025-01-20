川普最美千金披20萬大衣抵華府　偕帥老公與孩子盛裝慶賀老爸

▲伊凡卡川普（左二）與老公庫許納帶著2子1女到華府，準備參加父親川普總統就職典禮。（圖／翻攝ivankatrump IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）將於美國當地時間20日正式就職，家人已齊聚華府，準備參加就職典禮，最亮眼的一員非川普長女伊凡卡川普（Ivanka Trump）莫屬，她身穿美國設計師品牌Oscar de la Renta駝色喀什米爾大衣，與老公庫許納（Jared Kushner）以及3個孩子出席向無名戰士致敬儀式，高顏值的一家人成為鎂光燈捕捉焦點。





▲伊凡卡川普（右二）穿設計師品牌Oscar de la Renta駝色喀什米爾大衣，點綴立體蘭花圖案。（圖／翻攝ivankatrump IG）

身家上百億元的43歲伊凡卡川普，承襲模特兒母親的美貌，身兼設計師、企業家身分，也是活躍上流社會的名媛，堪稱人生勝利組，她與高富帥老公庫許納在川普2016年首度當選後，一同入駐白宮擔任無薪雇員，庫許納更是擔任總統高級顧問，不過2024年選戰中，夫婦倆已退居幕後，不再參與父親的政治事務，唯就職典禮才帶著孩子一同亮相，而她也不改優雅作風，選穿美國名媛愛牌Oscar de la Renta動輒要價20萬元起跳的大衣，裝飾立體蘭花圖案吸睛，3個孩子也盛裝，可謂時尚一家。





▲川普（左）與妻子梅蘭妮亞一同觀賞就職典禮前夕慶祝煙火。（圖／路透社）

川普模特兒出身的妻子梅蘭妮亞川普（Melania Trump）也是時尚指標人物，她向來鍾愛歐洲名牌，於就職典禮前夕煙火晚會時，她穿愛牌Dior雙排扣灰色大衣，內搭Dolce & Gabbana白色褲裝，簡潔俐落，而在總統就職典禮上是否會選擇美國設計師品牌服裝，時尚圈都很關注。





▲梅蘭妮亞穿Dior雙排扣灰色大衣亮相。（圖／路透社）