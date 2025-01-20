fb ig video ETtoday search mobile

川普最美千金披20萬大衣抵華府　偕帥老公與孩子盛裝慶賀老爸

>

▲▼ 川普千金 。（圖／翻攝IG）

▲伊凡卡川普（左二）與老公庫許納帶著2子1女到華府，準備參加父親川普總統就職典禮。（圖／翻攝ivankatrump IG）

記者陳雅韻／台北報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）將於美國當地時間20日正式就職，家人已齊聚華府，準備參加就職典禮，最亮眼的一員非川普長女伊凡卡川普（Ivanka Trump）莫屬，她身穿美國設計師品牌Oscar de la Renta駝色喀什米爾大衣，與老公庫許納（Jared Kushner）以及3個孩子出席向無名戰士致敬儀式，高顏值的一家人成為鎂光燈捕捉焦點。

▲▼ 川普千金 。（圖／翻攝IG）

▲伊凡卡川普（右二）穿設計師品牌Oscar de la Renta駝色喀什米爾大衣，點綴立體蘭花圖案。（圖／翻攝ivankatrump IG）

身家上百億元的43歲伊凡卡川普，承襲模特兒母親的美貌，身兼設計師、企業家身分，也是活躍上流社會的名媛，堪稱人生勝利組，她與高富帥老公庫許納在川普2016年首度當選後，一同入駐白宮擔任無薪雇員，庫許納更是擔任總統高級顧問，不過2024年選戰中，夫婦倆已退居幕後，不再參與父親的政治事務，唯就職典禮才帶著孩子一同亮相，而她也不改優雅作風，選穿美國名媛愛牌Oscar de la Renta動輒要價20萬元起跳的大衣，裝飾立體蘭花圖案吸睛，3個孩子也盛裝，可謂時尚一家。

▲▼川普 。（圖／路透社）

▲川普（左）與妻子梅蘭妮亞一同觀賞就職典禮前夕慶祝煙火。（圖／路透社）

川普模特兒出身的妻子梅蘭妮亞川普（Melania Trump）也是時尚指標人物，她向來鍾愛歐洲名牌，於就職典禮前夕煙火晚會時，她穿愛牌Dior雙排扣灰色大衣，內搭Dolce & Gabbana白色褲裝，簡潔俐落，而在總統就職典禮上是否會選擇美國設計師品牌服裝，時尚圈都很關注。

▲▼川普 。（圖／路透社）

▲梅蘭妮亞穿Dior雙排扣灰色大衣亮相。（圖／路透社）

►宋慧喬小男孩造型洩非凡身家　外套27萬、AP錶逾316萬

►汶萊王子妃望著「亞洲最帥王子」甜出汁　香奈兒、愛馬仕齊放閃

關鍵字：

川普, 梅蘭妮亞, Dior, 伊凡卡川普, Oscar de la Renta

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

NBA球星里拉德聯名錶賣到斷貨　登天梭台灣銷售冠軍

NBA球星里拉德聯名錶賣到斷貨　登天梭台灣銷售冠軍

IWC飛行錶綠得亮眼　馬石油招牌色點出賽車魂

IWC飛行錶綠得亮眼　馬石油招牌色點出賽車魂

歐米茄隕石錶獨一無二　首發南北月相也以月球隕石打造

歐米茄隕石錶獨一無二　首發南北月相也以月球隕石打造

蕭敬騰搶到CASIO戒指錶　毛小孩撲向夯錶猛蹭 張員瑛「床照」流出　蛇錶與珠寶上手魅力十足 宋慧喬學生裝扮藏精品好貨　包露一角竟是愛馬仕、勞力士秀氣錶上手 玄彬來台亮183萬歐米茄　招牌登月錶絕配帥氣造型 Lisa連換LV比基尼曬逆天身材　拎貴婦圈爆紅小包度假 李晶晶愛馬仕迷你包不夠裝　出動自己設計的子母包 蔡秀彬短髮髮型推薦！一刀切太美　根本高顴骨最佳範本

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面