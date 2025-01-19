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宋慧喬小男孩造型洩非凡身家　外套27萬、AP錶逾316萬

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▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬穿著西班牙品牌Cordera橫條T恤、戴Laurence Paul眼鏡宛若大學生。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬近來剪了俏麗短髮，女神變成「漫畫風小男孩」，43歲的她瞬間減齡，引來粉絲盛讚，加上她平日穿搭休閒，多以T恤、白襯衫或格紋襯衫為主，再戴上眼鏡，宛若大學生，不過配件依然顯露她巨星身分，例如外套是要價27萬元FENDI白色翻羊毛外套、腕錶則是超過316萬元的AP名錶，展現低調奢華風格。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬私下愛穿白襯衫搭AP錶，見到狗童心大發。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬分享日前巴黎行，她在咖啡店享受悠閒時光時，穿著西班牙品牌Cordera橫條T恤，並戴著韓籍創辦人與加拿大設計師一同創立的品牌Laurence Paul細框眼鏡，模樣可愛，唯腿上的白色翻羊毛外套洩露她身價非凡，出自她代言的義大利品牌FENDI，是一款寬鬆版型飛行員風格外套，衣領、袖口及口袋裝飾白色翻羊毛鑲邊，浮雕皮革上飾以Selleria縫線細部設計，做工相當精緻。

而宋慧喬與代言的法國珠寶品牌CHAUMET高層開心聚會時，換穿俐落白襯衫，清純穿搭少不了重點配件—AP Royal Oak皇家橡樹18K白金雙擺輪鏤空錶，百萬名錶在她抱著狗兒合影時，也跟著搶鏡了。

▲▼宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬與朋友一起吃火鍋，穿洛杉磯品牌Clu格紋襯衫。（圖／翻攝iammingki Vlog IG）

►200年來第一位！宋慧喬成為嬌蘭品牌大使　性感紅唇美出天際

►宋慧喬超短髮盡顯少年感！西裝長裙露出超狂螞蟻腰　瘦到不科學

 

關鍵字：

宋慧喬, AP, Audemars Piguet, 愛彼, FENDI, Clu, Cordera

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