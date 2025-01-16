200年來第一位！宋慧喬成為嬌蘭品牌大使　性感紅唇美出天際

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

演員宋慧喬最近因戲劇《黑祭司2：闇黑修女》再度成為討論焦點，16日法國嬌蘭也宣布好消息，邀請她擔任其彩妝及護膚系列亞太區品牌大使，可以說是品牌從1828年創立至今，從未有出現過的代表性指標人物，讓粉絲都很興奮。

宋慧喬走過離婚風波，在2022年以《黑暗榮耀》回歸，最近更是上綜藝分享自己度過低潮時的心境，「雖然那個瞬間我感到很辛苦，但現在我會這樣想，我是為了未來能更上一層樓，才會經歷這段寶貴的修煉」，強大的心智讓粉絲都懾服。

不僅在2025年迎來新作品亮相，15日法國嬌蘭在IG也發布一支短髮女星的背影預告片，宣布宋慧喬即將接下亞太區品牌大使，在全新亮相的形象照中，只見她使用24K純金光透精華粉底，一抹性感紅唇利用ROUGE G紅寶之吻高訂緞光唇膏#510、#518打造出性感俐落的風格。

嬌蘭身為法國具有歷史性的品牌，創立至今擁有197年的歲月，在如此悠長的時間裡，一直從未出現過「亞太區品牌大使」的角色，宋慧喬可以說是第一位，可見其優雅形象非常受到國際愛戴與重視。

而這也不是宋慧喬第一次為化妝品站台，之前主要由南韓化妝品集團愛茉莉太平洋簽約，從25、26歲的時候就是旗下品牌蘭芝的代言人，後來結婚晉升熟齡層，就轉為雪花秀代言人，現今能被法國品牌相中，可以說是走出南韓，邁向國際。