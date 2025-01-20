張韶涵「錶王」收藏再+1　133萬綠面方錶優雅上手

▲張韶涵世界巡回演唱會第23場於海口壓軸登場，彩排時她穿Chrome Hearts外套搭PP新錶。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）

記者陳雅韻／台北報導

事業重心轉往大陸的歌手張韶涵，第23場壓軸世界巡迴演唱會於海口完美落幕，她於演唱會前照例穿著時尚潮服搭配名錶進行彩排，她果然走在流行尖端，身穿高端銀飾品牌Chrome Hearts皮夾克，搭配「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）去年底推出的最新系列Cubitus系列型號5821/1A腕錶，要價1,336,000元。





▲張韶涵佩戴PP Cubitus系列型號5821/1A腕錶。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）

Cubitus腕錶是PP睽違25年的全新系列，首波曝光共有3種款式，潘瑋柏、林俊傑等男星都選擇搭載新機芯的Cubitus型號5822P-001鉑金錶，具瞬跳大日曆、星期和月相顯示等複雜功能，而張韶涵所戴的款式為三針日期不鏽鋼錶，橄欖綠日輝紋面盤飾以水平橫紋浮雕圖案，非常亮眼，整只方形錶展現休閒優雅魅力。





▲PP Cubitus系列搭配橄欖綠日輝紋面盤的型號5821/1A腕錶，1,336,000元。（圖／翻攝PP官網）

張韶涵巡迴演唱會宛如她的名錶巡迴秀，她一路除了戴著多款PP腕錶，還有勞力士（Rolex）、AP（Audemars Piguet）、香奈兒（CHANEL）以及德國名錶朗格（A. Lange & Söhne）經典的Lange 1偏心設計錶款，收藏規模相當可觀。





▲張韶涵穿Dior外套搭德國名錶朗格Lange 1腕錶。（圖／翻攝angela_zhangshaohan IG）