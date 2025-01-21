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川普就職想吻老婆得先閃過大帽沿　第一夫人半遮面保持神秘感

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▲▼ 梅蘭妮亞,伊凡卡川普 。（圖／路透社）

▲梅蘭妮亞（右）穿紐約設計師Adam Lippes訂製的海軍藍套裝，搭Eric Javits帽子出席川普總統就職典禮。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

美國第47位總統川普（Donald Trump）今宣誓就職，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）暫拋她向來鍾愛的歐洲名牌，身穿向紐約設計師Adam Lippes訂製的海軍藍軍風雙排扣大衣搭配白色絲質襯衫、海軍藍鉛筆裙，並戴上同為紐約品牌Eric Javits的帽子亮相，寬大帽沿自始自終遮住她的半張臉，讓人看不清她的真正表情，被解讀為她雖然成為公眾人物，但仍想保有自己的隱私。

▲▼ 梅蘭妮亞,伊凡卡川普 。（圖／路透社）

▲川普親吻梅蘭妮亞得閃過寬大帽沿。（圖／路透社）

梅蘭妮亞於老公川普就職典禮上，全程都戴著與白色與海軍藍色服裝色系相呼應的寬帽，除了她笑的時候露出潔白牙齒，鏡頭很難捕捉到她的真正表情，增添神秘色彩，連川普要親吻她時都得閃過大帽沿，畫面相當逗趣。不過總統就職典禮上，她終於以行動力挺美國設計師，向紐約設計師Adam Lippes量身訂製軍風羊毛大衣，Adam Lippes效力於Ralph Lauren，也曾是Oscar de la Renta的左右手，於2013年創立自己的品牌，以俐落且精緻的訂製服裝出名。

▲▼ 梅蘭妮亞,伊凡卡川普 。（圖／路透社）

▲梅蘭妮亞（右）的帽子遮住半張臉。（圖／路透社）

就職典禮上另一「嬌」點，是川普43歲長女伊凡卡（Ivanka Trump），她穿著Dior綠色裙裝搭配Lady Dior「黛妃包」，美得毫不費力，與高富帥老公庫許納（Jared Kushner）帶著穿駝色訂製服的女兒與2個穿西裝的兒子，一家五口走進總統就職典禮會場宛如拍時尚大片。

▲▼ 梅蘭妮亞,伊凡卡川普 。（圖／路透社）

▲川普長女伊凡卡（前排右一）穿Dior綠色裙裝拎Lady Dior包與3個孩子、老公出席父親的就職典禮。（圖／路透社）

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關鍵字：

川普, 梅蘭妮亞, Dior, 伊凡卡川普, Adam Lippes

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