布萊德彼特狂愛的江詩丹頓「最強復刻」出精鋼款　錶迷又要搶了

▲布萊德彼特戴江詩丹頓「最強復刻」的Historiques 222 18K金腕錶。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）1977年慶祝品牌創立222周年時，推出傳奇名作222「Jumbo」腕錶，品牌於2022年重新復刻推出黃K金版本，被譽為「最強復刻」吸引收藏家排隊收藏，好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）、港星余文樂都搶下一只，而今年將詩丹頓迎來270周年，首發新錶就是Historiques 222不鏽鋼錶，正是當年原創款相同材質，勢必又要讓錶迷搶翻了。





▲江詩丹頓歡慶270周年，2025年首發為Historiques 222精鋼腕錶。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

全新不鏽鋼材質Historiques系列222腕錶的外型無黃K金版本無異，江詩丹頓保留當年的標誌性元素，包括直徑37毫米錶殼、凹槽錶圈、條形時標和棒狀指標、一體式錶鍊與六邊形中央鍊節，以及錶殼5點位的馬耳他十字標誌，搭配藍色面盤，展現休閒優雅魅力；同樣搭載自動盤飾有222字樣的2455/2自動上鍊機芯，被視為江詩丹頓慶祝270周年的首波強棒錶款。





▲江詩丹頓Historiques 222精鋼腕錶搭載品牌自製的2455/2自動上鍊機芯。

同屬Richemont歷峰集團一員的伯爵（Richemont），近期發表千萬級大作Altiplano系列18K白金掐絲琺瑯超薄鏤空珠寶腕錶，結合鏤空藝術、寶石鑲嵌藝術和掐絲琺瑯藝等3大工藝，首先將1200D自動上鍊機芯經過優化升級為鑲嵌寶石的1201D1鏤空機芯，再交由著名琺瑯大師Anita Porchet來設計和製作，她運用大明火掐絲琺瑯勾勒出不同層次的藍色、綠色和紫色圖案裝飾面盤，也首次運用於其背面並延伸至錶圈上，勾勒出一片華美，全球限量8只。

▲伯爵Altiplano系列18K白金掐絲琺瑯超薄鏤空珠寶腕錶，約11,800,000元。（圖／伯爵提供）