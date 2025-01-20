Jisoo領先全球背Dior新包　掛2款Hello Kitty吊飾洩童心

▲Jisoo拎著Dior即將於2月上市的D-Journey包。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Jisoo剛過30歲生日，邁入輕熟女階段，她依然童心未泯，狂愛三麗鷗明星角色Hello Kitty，擔任法國精品Dior品牌大使的她領先全球入手即將於2月初上市的2025春夏系列D-Journey包，立刻掛上2個Hello Kitty公仔吊飾，為名牌包增添卡哇伊氣息。





▲Dior D-Journey包有多種背法，Jisoo示範斜背。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）

Jisoo收藏許多Hello Kitty商品，總為自己代言的Dior包掛上各式Hello Kitty吊飾，此次率先擁有D-Journey包也不例外，將2款娃娃掛在背帶金屬環上，由於此包款有多種背法，可拎、可側背亦可協背，因此當她率性側背時，Hello Kitty公仔就落在她的肩膀上，相當吸睛。





▲Jisoo於Dio包掛上2個Hello Kitty吊飾。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）

示範Dior新色唇膏時，Jisoo不忘使用Hello Kitty貼圖凸顯唇膏的粉嫩可愛；她同時身兼美國時尚品牌品牌大使，自拍秀學院風的紅色針織衫造型時，露出的手機殼也是滿版的Hello Kitty圖案，果然是忠實粉絲。





▲Jisoo展示Dior新唇膏，不忘搭配最愛的Hello Kitty貼圖。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）





▲Jisoo穿TOMMY HILFIGER紅色針織衫自拍，手機殼也是Hello Kitty圖案。（圖／翻攝sooyaaa__ IG）