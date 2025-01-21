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情侶撒嬌互動變LINE貼圖　鑽石牌推「原地結婚」示愛

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▲▼點睛品,VCA 。（圖／公關照）

▲點睛品推出PROMESSA X 廢物女友浪漫限定LINE貼圖。（圖／點睛品提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

農曆年後即將迎接西洋情人節，點睛品旗下鑽飾專屬訂製品牌PROMESSA特別攜手插畫家「廢物女友」，推出限量聯名LINE貼圖，將「一生一次的真愛承諾」化作16 款可愛貼圖，包括「原地結婚」的深情告白、「My Princess」的寵愛宣言，或是「耐心見底」的搞笑場景，都傳神捕捉情人間的甜蜜互動，令人莞爾。

▲▼點睛品,VCA 。（圖／公關照）

▲點睛品PROMESSA全套貼圖包含16款表情，包括甜蜜求婚、撒嬌等圖案。

以結婚鑽戒著稱的PROMESSA，與插畫家廢物女友合作的16款LINE表情貼圖，結合情侶各種聊天情境進行設計，例如撒嬌、甜蜜求婚等，巧妙融入品牌經典的同心結鑽戒與愛心圖案設計元素，讓情侶傳LINE訊息也同時示愛，陪伴情人們度過幸福洋溢的情人節。貼圖下載連結: https://line.me/S/sticker/33890

▲▼點睛品,VCA 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶為農曆新年推出新款貼圖。（圖／梵克雅寶提供）

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）則於官方LINE帳號，推出農曆新年專屬貼圖，8款中國風圖案集合華人最愛的吉祥圖案，包括蝴蝶、舞獅、代表「福祿雙至」的鹿圖案與喜鵲等，於年節期間向親友傳此系列貼圖獻上祝福，討喜又應景。
 

►1.6萬入手Tiffany微笑手鍊　還可做公益保育海洋

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關鍵字：

點睛品, PROMESSA, LINE, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels

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