孫藝真迷你裙配長靴俏麗又帥氣　紐約牌全套逾12萬

▲孫藝真穿紐約品牌Khaite迷你裙裝搭Gianvito Rossi長靴，相當俏麗。（圖／翻攝yejinhand IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星孫藝真與玄彬2022年結婚，育有一子，一家三口幸福甜蜜，讓孫藝真隨時都散發女神光，她今（22日）發新照祝福粉絲新年快樂，身穿紐約設計師品牌Khaite建築輪廓白色外套，搭配黑色迷你裙大露美腿，再穿上義大利精品鞋履品牌Gianvito Rossi黑色長靴，俏麗又帥氣。

▲孫藝真慶生所穿的橫條紋毛衣也出自Khaite的設計。（圖／翻攝yejinhand IG）

孫藝真近期似乎成為2016年創立的紐約品牌Khaite粉絲，Khaite之名來自希臘文，意思是「長而飄逸的秀髮」，設計師Catherine Holstein擅長在柔美與陽剛之間尋得平衡點，打造展現自信美的服裝，曾2度獲得「時尚奧斯卡」CFDA年度女裝設計師大獎。

▲孫藝真穿南韓品牌Mango Many Please毛茸茸外套搭UGG鞋，與同門師弟魏嘏雋合影。（圖／翻攝yejinhand IG）

不過Khaite服裝價位屬精品級，孫藝真一身黑白迷你裙裝總價超過12萬元，她日前歡度43歲生日時所穿的Khaite條紋毛衣也要價逾7萬元。不過她的穿搭仍有親民的一面，與同門師弟魏嘏雋同框時穿南韓品牌Mango Many Please毛茸茸外套搭UGG鞋，洋溢著燦爛笑容，可愛指數激升。

