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美副總統夫人繽紛色上身　耶魯學霸律師洩活潑性格

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▲▼美第二夫人烏莎 。（圖／路透社）

▲美國副總統范斯（左起）與身穿黎巴嫩設計師品牌REEM ACRA禮服的夫人烏莎出席舞會，第一夫人梅蘭妮亞在旁拍手歡迎。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）就職大典與舞會上，全球目光都落在第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的穿搭，想了解她兩套穿搭所傳遞的時尚訊息，其實耶魯大學學霸、律師出身的第二夫人烏莎范斯（Usha Vance）的服裝也很有看頭，有別於梅蘭妮亞的非黑即白低調色系，她選穿粉紅、亮藍服裝，凸顯其開朗性格。

▲▼美國第二夫人烏莎 。（圖／路透社）

▲美國總統川普（右二）夫婦與副總統范斯（左二）夫婦一同參加就職典禮。（圖／路透社）

39歲烏莎范斯是美國歷史上第一位具有南亞血統的副總統配偶，她出身於加州聖地牙哥印度移民家庭，母親是在大學授課的生物學家、父親為工程師，她從耶魯大學歷史系畢業後獲獎學金赴劍橋深造，再回美國耶魯就讀法學院，認識了丈夫、現任美國副總統范斯，畢業後曾擔任美國首席大法官羅伯茲（John Roberts）的法務助理，爾後擔任律師，與范斯育有3個孩子。

▲▼美第二夫人烏莎 。（圖／路透社）

▲美國副總統范斯與夫人烏莎帶著3個孩子出席就職大典，烏莎粉紅色裙裝出自Oscar de la Renta。（圖／路透社）

烏莎范斯於美國總統與副總統就職大典上，身穿美國設計師品牌Oscar de la Renta粉紅色喀什米爾大衣搭配同色系洋裝，領口圍巾設計與腰帶讓整體造型更有精神；舞會上她則換穿黎巴嫩婚紗品牌REEM ACRA綴滿藍色亮片的禮服，領口向上延伸的不規則排列亮片設計，為優雅晚禮服注入活潑氣息。

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關鍵字：

美副總統范斯, 烏莎范斯, REEM ACRA, Oscar de la Renta

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