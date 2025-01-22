美第一夫人舞會禮服被讚爆　川普最美千金復刻奧黛麗赫本穿搭

▲美國總統川普（左）牽第一夫人梅蘭妮亞參加就職舞會，梅蘭妮亞身穿御用造型師Hervé Pierre設計的黑白禮服配海瑞溫斯頓頸鍊大受好評。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

美國第47位總統川普（Donald Trump）昨宣誓就職，晚間他與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）、家人一同參加就職舞會，模特兒出身的梅蘭妮亞展現高「衣」Q，穿上由法裔美籍御用造型師Hervé Pierre為她量身訂製的黑白開岔禮服亮相，搭配別上美國珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）古董胸針的黑色頸鍊，優雅造型大獲好評。

Hervé Pierre是梅蘭妮亞長期合作的造型師，專門為她採購Dior、Dolce & Gabbana、Valentino等歐洲一線名牌精品，此次就職舞會晚禮服，則由Hervé Pierre為她設計白色平口禮服，飾以黑色寬邊絲質緞帶為禮服增添立體感，8年前梅蘭妮亞首次當第一夫人的就職舞會禮服，也是由Hervé Pierre操刀設計，足見雙方合作默契絕佳。





▲川普長女伊凡卡（右）的優雅Givenchy禮服復刻自奧黛麗赫本1954年曾穿過的高級訂製服。（圖／路透社）

川普長女伊凡卡也是時尚高手，她與繼母梅蘭妮亞都穿黑白色系禮服，但背後的設計更有故事性，因為她向來喜愛從電影巨星穿搭擷取靈感，曾穿葛麗絲凱莉王妃禮服的復刻款，此次出席父親就職舞會，則穿上Givenchy飾以黑色花卉圖案的白色蓬裙禮服，此設計復刻自女星奧黛麗赫本1954年在電影《龍鳳配》所穿的Givenchy高級訂製服，她再搭上LEVIEV Diamonds鑲嵌50克拉鑽石的花朵造型項鍊，展現大氣風範。





▲伊凡卡與老公庫許納在父親的就職舞會上翩翩起舞。（圖／路透社）