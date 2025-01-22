fb ig video ETtoday search mobile

美第一夫人舞會禮服被讚爆　川普最美千金復刻奧黛麗赫本穿搭

>

▲▼梅蘭妮亞,伊凡卡川普 。（圖／路透社）

▲美國總統川普（左）牽第一夫人梅蘭妮亞參加就職舞會，梅蘭妮亞身穿御用造型師Hervé Pierre設計的黑白禮服配海瑞溫斯頓頸鍊大受好評。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

美國第47位總統川普（Donald Trump）昨宣誓就職，晚間他與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）、家人一同參加就職舞會，模特兒出身的梅蘭妮亞展現高「衣」Q，穿上由法裔美籍御用造型師Hervé Pierre為她量身訂製的黑白開岔禮服亮相，搭配別上美國珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）古董胸針的黑色頸鍊，優雅造型大獲好評。

Hervé Pierre是梅蘭妮亞長期合作的造型師，專門為她採購Dior、Dolce & Gabbana、Valentino等歐洲一線名牌精品，此次就職舞會晚禮服，則由Hervé Pierre為她設計白色平口禮服，飾以黑色寬邊絲質緞帶為禮服增添立體感，8年前梅蘭妮亞首次當第一夫人的就職舞會禮服，也是由Hervé Pierre操刀設計，足見雙方合作默契絕佳。

▲▼梅蘭妮亞,伊凡卡川普 。（圖／路透社）

▲川普長女伊凡卡（右）的優雅Givenchy禮服復刻自奧黛麗赫本1954年曾穿過的高級訂製服。（圖／路透社）

川普長女伊凡卡也是時尚高手，她與繼母梅蘭妮亞都穿黑白色系禮服，但背後的設計更有故事性，因為她向來喜愛從電影巨星穿搭擷取靈感，曾穿葛麗絲凱莉王妃禮服的復刻款，此次出席父親就職舞會，則穿上Givenchy飾以黑色花卉圖案的白色蓬裙禮服，此設計復刻自女星奧黛麗赫本1954年在電影《龍鳳配》所穿的Givenchy高級訂製服，她再搭上LEVIEV Diamonds鑲嵌50克拉鑽石的花朵造型項鍊，展現大氣風範。

▲▼梅蘭妮亞,伊凡卡川普 。（圖／路透社）

▲伊凡卡與老公庫許納在父親的就職舞會上翩翩起舞。（圖／路透社）

►川普就職想吻老婆得先閃過大帽沿　第一夫人半遮面保持神秘感

►川普最美千金披20萬大衣抵華府　偕帥老公與孩子盛裝慶賀老爸

關鍵字：

川普, 梅蘭妮亞, , 伊凡卡川普, Givenchy, Hervé Pierre

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

6.4強震！護理師急護寶寶　「冷靜集中嬰兒床」網讚專業

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「大馬最美千金」巨鑽戒、愛馬仕是日常　閃耀百萬AP霜金錶

「大馬最美千金」巨鑽戒、愛馬仕是日常　閃耀百萬AP霜金錶

情侶撒嬌互動變LINE貼圖　鑽石牌推「原地結婚」示愛

情侶撒嬌互動變LINE貼圖　鑽石牌推「原地結婚」示愛

川普就職想吻老婆得先閃過大帽沿　第一夫人半遮面保持神秘感

川普就職想吻老婆得先閃過大帽沿　第一夫人半遮面保持神秘感

布萊德彼特狂愛的江詩丹頓「最強復刻」出精鋼款　錶迷又要搶了 Lisa俏麗迷你裙造型登足球場　踩4萬LV足球鞋宣傳 Jisoo領先全球背Dior新包　掛2款Hello Kitty吊飾洩童心 張韶涵「錶王」收藏再+1　133萬綠面方錶優雅上手 川普最美千金披20萬大衣抵華府　偕帥老公與孩子盛裝慶賀老爸 NBA球星里拉德聯名錶賣到斷貨　登天梭台灣銷售冠軍 IWC飛行錶綠得亮眼　馬石油招牌色點出賽車魂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面