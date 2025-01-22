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ROSÉ化身性感愛神　演繹情人節內睡衣冒粉紅泡泡

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▲▼Rose 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ化身為愛神邱比特，宣傳美國實境秀名媛金卡達夏創立的內衣品牌SKIMS。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

記者陳雅韻／台北報導

由美國名媛金卡達夏（Kim Kardashian）創立的塑身內衣品牌SKIMS，以跨越年齡、體型的友善設計著稱，且屢屢與Fendi、施華洛世奇（Swarovski）等品牌跨界合作創造話題，成功攻佔各大時尚版面。總是親自上陣演繹的金卡達夏，今年西洋情人節檔情交棒給BLACKPINK成員ROSÉ，她化身為愛神邱比特示範新裝，粉絲大讚她是最甜美、最性感的邱比特。

▲▼Rose 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ身穿SKIMS情人節系列愛心圖案睡衣，甜美可人。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

▲▼Rose 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ手拿愛心氣球示範情人節系列新品。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

ROSÉ驚喜現身SKIMS情人節檔期廣告中，頂著金色捲髮的她身穿粉紅色綴滿愛心圖案的情人節系列內睡衣，她大方露纖腰與玉腿，手拿弓箭化身為邱比特，又拿著愛心造型氣球入鏡，營造粉紅泡泡的浪漫氣氛，

▲▼Rose 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ代言Tiffany & Co.多年，品牌去年聖誕節特別為她打造第一名獎牌。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

深受時尚圈寵愛的ROSÉ，除了拍SKIMS廣告，同時還是Saint Laurent與Tiffany & Co.代言人，與品牌建立起深厚的情誼，Tiffany去年聖誕節獻上大禮，特別為她打造獨一無二的愛心造型獎牌，上面的「＃」與數字「1」鑲嵌美鑽， 並在橫越獎牌的緞帶造型裝飾上銘刻「Number One Girl」，盛讚她是第一名女孩，她開心說：「讓我覺得像第一名。」
 

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關鍵字：

ROSÉ, 金卡達夏, SKIMS, Tiffany & Co.

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