風Luxury／LVMH錶展Tiffany首登場　珠寶錶鑽石圈轉動炫目

▲首次參加LVMH鐘錶周的Tiffany,發表Jean Schlumberger by Tiffany Twenty Four Stone腕錶。(圖/Tiffany提供,以下同)

記者陳雅韻/台北報導

原定於洛杉磯舉辦的LVMH Watch Week鐘錶周,因洛杉磯野火肆虐而遷至紐約揭幕,30起將移師法國巴黎舉辦。LVMH旗下9大鐘錶與珠寶品牌參與,包括寶格麗(BVLGARI)、Daniel Roth、Gérald Genta、HUBLOT(宇舶)、L’Epée 1839、LV(Louis Vuitton,路易威登)、TAG Heuer(泰格豪雅)、Tiffany & Co.與ZENITH,其中Tiffany、LV與L’Epée 1839首次參加,《ET Fashion》精選話題錶款,了解2025年首場錶展的新趨勢。

Tiffany & Co.

首次參加LVMH鐘錶周的Tiffany,發表4款新錶都與經典珠寶有深刻連結,回溯品牌傳奇設計師尚史隆伯傑(Jean Schlumberger)標誌性作品,推出Jean Schlumberger by Tiffany Twenty Four Stone腕錶,將十六石戒指上18K金「X」形織紋元素融入面盤旋轉外圈,與X字相間的美鑽,可隨佩戴者的動作自由旋轉,整只18K白金錶共鑲嵌707顆總重逾6.5克拉的鑽石,無比閃耀。





▲經典Sixteen Stone系列戒指啟發Tiffany創作Jean Schlumberger by Tiffany Twenty Four Stone腕錶。

LV

LV Tambour Convergence系列腕錶讓閱讀時間充滿浪漫詩意,強調時光片刻的精準與飛逝本質,宛如陽光穿透雲朵的金色邊緣,巧妙將全心研發的自動上鍊機芯和錶殼完美融合,藉由兩片旋轉圓盤與K金或鉑金菱形標誌的結合,顯示小時與分鐘,視窗獨特的形狀受LV家族故居室內建築的阿拉伯風格裝飾啟發。





▲LV Tambour Convergence透過兩片旋轉圓盤與K金或鉑金菱形標誌的結合顯示時間。(圖/LV提供)

BVLGARI

2025年適逢蛇年,寶格麗經典Serpenti腕錶變身,搭載專為蛇首設計的全新機芯Lady Solotempo BVS100自動機芯,此機芯以「Solotempo」為題,意即「唯有時間」,具時、分、秒顯示功能,整枚直徑僅19 毫米、厚度3.90毫米、重量5公克,相當纖薄輕巧,但動力儲存則長達 50 小時,完美與Serpenti腕錶融合,從透明錶背還可欣賞飾以蛇麟紋的自動盤。





▲寶格麗Serpenti Seduttori 腕錶搭載全新研發的Lady Solotempo BVS100自動上鍊機芯。(圖/寶格麗提供)



HUBLOT

HUBLOT招牌Big Bang系列今年迎來20周年,率先於LVMH鐘錶周「暖身」,發表限量18只的Big Bang極光綠SAXEM陀飛輪腕錶,是品牌首次將綠色的SAXEM藍寶石水晶材質,運用到微型自動盤陀飛輪錶款之上,SAXEM藍寶石水晶材質結合藍寶石鋁氧化物和稀土礦,特色是具絕佳透明度,且硬度達摩氏硬度9,通透設計可欣賞複雜機芯,且具優異的抗衝擊性。







▲HUBLOT Big Bang極光綠SAXEM陀飛輪腕錶限量18只,7,130,000元。(圖/HUBLOT提供)

ZENITH

ZENITH繼去年推出鑲嵌梯形切割鑽石、尖晶石和藍寶石的玫瑰金款式後,品牌發表18K白金CHRONOMASTER Sport彩虹腕錶,錶圈鑲嵌50顆梯形切割彩色寶石,排列出彩虹漸層色調,搭配交錯其間的10顆約1克拉的梯形切割鑽石,作為10秒計時間距的10個單秒計時刻度,搭配彩虹時標,完美演繹華麗運動風。





▲ZENITH CHRONOMASTER Sport彩虹腕錶。(圖/ZENITH提供)

TAG Heuer

今年對TAG Heuer是歷史上重要的一年,再度回歸賽車殿堂,擔任F1一級方程式大賽官方計時,於LVMH鐘錶周以Formula 1系列為首發表新作,包括4款TAG Heuer Formula 1計時腕錶,以及1款TAG Heuer Formula 1 x 甲骨文紅牛車隊特別版計時腕錶,每一款均以輕盈的鈦金屬打造,巧妙融入賽車元素,呈現拉風又符合人體工學設計的賽車錶。





▲TAG Heuer Formula 1 計時腕錶極速黑款,154,800元。(圖/TAG Heuer提供)