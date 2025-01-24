風Luxury／LVMH錶展Tiffany首登場　珠寶錶鑽石圈轉動炫目

▲首次參加LVMH鐘錶周的Tiffany，發表Jean Schlumberger by Tiffany Twenty Four Stone腕錶。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

原定於洛杉磯舉辦的LVMH Watch Week鐘錶周，因洛杉磯野火肆虐而遷至紐約揭幕，30起將移師法國巴黎舉辦。LVMH旗下9大鐘錶與珠寶品牌參與，包括寶格麗（BVLGARI）、Daniel Roth、Gérald Genta、HUBLOT（宇舶）、L’Epée 1839、LV（Louis Vuitton，路易威登）、TAG Heuer（泰格豪雅）、Tiffany & Co.與ZENITH，其中Tiffany、LV與L’Epée 1839首次參加，《ET Fashion》精選話題錶款，了解2025年首場錶展的新趨勢。

Tiffany & Co.

首次參加LVMH鐘錶周的Tiffany，發表4款新錶都與經典珠寶有深刻連結，回溯品牌傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）標誌性作品，推出Jean Schlumberger by Tiffany Twenty Four Stone腕錶，將十六石戒指上18K金「X」形織紋元素融入面盤旋轉外圈，與X字相間的美鑽，可隨佩戴者的動作自由旋轉，整只18K白金錶共鑲嵌707顆總重逾6.5克拉的鑽石，無比閃耀。





▲經典Sixteen Stone系列戒指啟發Tiffany創作Jean Schlumberger by Tiffany Twenty Four Stone腕錶。

LV

LV Tambour Convergence系列腕錶讓閱讀時間充滿浪漫詩意，強調時光片刻的精準與飛逝本質，宛如陽光穿透雲朵的金色邊緣，巧妙將全心研發的自動上鍊機芯和錶殼完美融合，藉由兩片旋轉圓盤與K金或鉑金菱形標誌的結合，顯示小時與分鐘，視窗獨特的形狀受LV家族故居室內建築的阿拉伯風格裝飾啟發。





▲LV Tambour Convergence透過兩片旋轉圓盤與K金或鉑金菱形標誌的結合顯示時間。（圖／LV提供）

BVLGARI

2025年適逢蛇年，寶格麗經典Serpenti腕錶變身，搭載專為蛇首設計的全新機芯Lady Solotempo BVS100自動機芯，此機芯以「Solotempo」為題，意即「唯有時間」，具時、分、秒顯示功能，整枚直徑僅19 毫米、厚度3.90毫米、重量5公克，相當纖薄輕巧，但動力儲存則長達 50 小時，完美與Serpenti腕錶融合，從透明錶背還可欣賞飾以蛇麟紋的自動盤。





▲寶格麗Serpenti Seduttori 腕錶搭載全新研發的Lady Solotempo BVS100自動上鍊機芯。（圖／寶格麗提供）



HUBLOT

HUBLOT招牌Big Bang系列今年迎來20周年，率先於LVMH鐘錶周「暖身」，發表限量18只的Big Bang極光綠SAXEM陀飛輪腕錶，是品牌首次將綠色的SAXEM藍寶石水晶材質，運用到微型自動盤陀飛輪錶款之上，SAXEM藍寶石水晶材質結合藍寶石鋁氧化物和稀土礦，特色是具絕佳透明度，且硬度達摩氏硬度9，通透設計可欣賞複雜機芯，且具優異的抗衝擊性。







▲HUBLOT Big Bang極光綠SAXEM陀飛輪腕錶限量18只，7,130,000元。（圖／HUBLOT提供）

ZENITH

ZENITH繼去年推出鑲嵌梯形切割鑽石、尖晶石和藍寶石的玫瑰金款式後，品牌發表18K白金CHRONOMASTER Sport彩虹腕錶，錶圈鑲嵌50顆梯形切割彩色寶石，排列出彩虹漸層色調，搭配交錯其間的10顆約1克拉的梯形切割鑽石，作為10秒計時間距的10個單秒計時刻度，搭配彩虹時標，完美演繹華麗運動風。





▲ZENITH CHRONOMASTER Sport彩虹腕錶。（圖／ZENITH提供）

TAG Heuer

今年對TAG Heuer是歷史上重要的一年，再度回歸賽車殿堂，擔任F1一級方程式大賽官方計時，於LVMH鐘錶周以Formula 1系列為首發表新作，包括4款TAG Heuer Formula 1計時腕錶，以及1款TAG Heuer Formula 1 x 甲骨文紅牛車隊特別版計時腕錶，每一款均以輕盈的鈦金屬打造，巧妙融入賽車元素，呈現拉風又符合人體工學設計的賽車錶。





▲TAG Heuer Formula 1 計時腕錶極速黑款，154,800元。（圖／TAG Heuer提供）