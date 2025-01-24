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孫芸芸愛女戒指一戴40萬　貴氣千金卡地亞、CHAUMET鑽戒戴牢牢

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▲▼廖思惟 。（圖／翻攝IG）

▲廖思惟遺傳了媽媽孫芸芸的好基因，時尚穿搭少不了香奈兒圍巾、短靴。（圖／翻攝trinityliao IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸與微風集團董事長廖鎮漢育有1子1女，女兒廖思惟（Trinity）遺傳了媽媽的好基因，擁有水汪汪的大眼睛，以及一雙筆直美腿，她不時在IG分享澳洲生活點滴與穿搭，看似簡單的造型其實暗藏一線精品，香奈兒（CHANEL）配件是日常，指間也戴著總值近40萬元的卡地亞（Cartier）、CHAUMET鑽戒，果然是貴氣千金。

▲▼廖思惟 。（圖／翻攝IG）

▲廖思惟與好友戴姊妹戒，她同時疊搭CHAUMET Bee My Love戒指131,000元，卡地亞LOVE鑽戒262,000元。（圖／翻攝trinityliao IG）

廖思惟近日開心曬與姊妹淘戴的同款戒指，她同時疊搭法國珠寶品牌CHAUMET蜂巢造型構成的Bee My Love 18K白金半鋪鑲明亮式切割鑽石戒指，要價約131,000元，而無名指所戴的卡地亞LOVE鑽戒則是她每日戴牢牢的貼身戒指，為裝飾經典螺絲圖案的全鑲鑽款，定價262,000元。

▲▼廖思惟 。（圖／翻攝IG）

▲廖思惟戴Gentle Monster Carat 02眼鏡，11,200元。（圖／翻攝trinityliao IG）

不僅指間閃亮亮，廖思惟的眼鏡也耀眼，入手南韓熱門眼鏡品牌Gentle Monster 2025 Jewelry系列Carat 02眼鏡，此系列融合珠寶設計概念，於鏡腳點綴閃亮水晶或珍珠，輕鬆贏得眾人目光。
 

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關鍵字：

孫芸芸, 廖思惟, Cartier, 卡地亞, CHAUMET, CHANEL, 香奈兒

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