蛇年精品盤點！Gucci Ancora紅超應景、FENDI小怪獸眼睛回歸最萌手袋

記者鮑璿安／綜合報導

伴隨農曆新年到來，精品也一一展開蛇年限定系列單品應景，以下就為大家整理出話題款式，趁著新春時刻入手，打造佳節好運穿搭。

Gucci





▲GUCCI 發表2025春節全新形象廣告，請到品牌代言人肖戰和倪妮一同出演。（圖／品牌提供）

創意總監Sabato De Sarno將本次形象廣告定義為親情與友情相聚的溫情時刻，肖戰身穿以蛇為靈感的圖騰印花夾克疊搭白襯衫與領帶打造出正式感，而倪妮則換上Gucci Rosso Ancora安可拉紅色調的鮮明短裙，鏡頭捕捉下兩人隔著窗戶對視一笑的模樣，如同電影般的浪漫場景，感染眾人。

▲ Gucci新春推薦單品。（圖／品牌提供）

本次新年系列精巧地將蛇這一核心意象融入設計中，將色彩的靈動姿態重新詮釋出蛇紋，像是男女裝單品就在GG經典老花符碼之上，以蛇形曲線貫穿，傳遞輕鬆活潑之姿更融入日常穿搭。連配件也充滿新意，無論是經典老花後背包、紅色穆勒鞋、Flora花卉印花圖案絲巾，皆有蛇形遊走其間。若想營造每年新年都應景的穿著，則不可錯過標誌性的Rosso Ancora安可拉紅，從全新Blondie鏈帶包款、人氣必備 Horsebit 1955 馬銜鍊包款到優雅迷人的Jackie 1947經典肩揹包，帶來一整年的好運。

FENDI





▲FENDI在2014年首度誕生的Eyes 限定系列終於在本次春季回歸 。（圖／品牌提供）



FENDI在2014年首度誕生的Eyes 限定系列終於在本次春季回歸，用俏皮的方式重新詮釋品牌極具代表性的「小怪獸之眼」設計，靈感最初來自俏皮的 Bag Bugs 包袋吊飾。小眼睛圖案以獨特的鑲嵌工藝點綴在女裝系列經典的 Mini Peekaboo 和 Baguette 包款上，為不敗款式增添活力。如此精緻的細節應用在黑色的典藏複刻款式，以及 Baguette 包款的粉紅色和黃色皮革全新款式上。

Valentino





▲Valentino全新春節廣告邀請品牌代言人孫儷和蔡依林攜手出演。（圖／品牌提供）





▲Viva Superstar包款。（圖／品牌提供）



Valentino全新春節廣告邀請品牌代言人孫儷和蔡依林攜手出演，兩人一同詮釋創意總監Alessandro Michele打造的2025早春系列的服飾，並肩背最新的Valentino Garavani 9to5以及Viva Superstar包款，蔡依林穿著印花短裙搭配白色長襪，造型十分吸睛。而孫儷也以同樣風格呼應，戴起頭巾和分量感耳飾，在強烈的復古美學設計語言中，散發著超強氣場，背景更是結合了紅色帷幕，很有年味。

PRADA

▲PRADA 公開全新的2025農曆新年形象廣告。（圖／品牌提供）

PRADA 2025農曆新年形象廣告以「我們，共聚蛇年」為題，將靈蛇盤繞之姿呈現在此，由張穆涵（Dorothy Sing Zhang）執導，呈現文化中對蛇的尊崇，並重新構建我們與蛇此一動物的情感聯繫。由 Oliver Hadlee Pearch 掌鏡的畫面中，也捕捉下人與人互動的瞬間，將「集體」概念視覺化，Prada品牌大使賈玲身穿立體印花刺繡裙裝站在C位，李現則手捧著黑色肩背包散發紳士氣息，而馬龍換上品牌新裝，以側臉出鏡也頗受矚目。品牌也運用紅色繩結線條蜿蜒縈繞來呼應靈蛇，男士系列帶來了農曆新年獨家包款，深橄欖綠色的柔和方包；女士則有全新的金色圓環皮革包款，打造出圓潤可愛的討喜模樣，也有全新簡約托特包、水桶包款式，皆為日常百搭之選。

Miu Miu

Miu Miu以影片《如期而遇》迎接農曆新年，邀請著名編劇兼電影製作人魏書鈞執導，並由Miu Miu品牌大使劉浩存及趙今麥演繹。全新系列包括寬鬆毛衣、束腰外套、學院風花呢與格紋單品、丹寧服飾綴以水晶寶石細節、仿舊皮革單品、棉質府綢上衣與短褲，搭配經典芭蕾舞平底鞋、樂福鞋、繫帶跟鞋、Plume運動鞋以及New Balance X Miu Miu運動鞋，另有華麗歌劇手套與精緻珍珠項鍊。而限定Penny包款、Wander包款與Arcadie包款為此系列的主角，加上棒球帽、玫瑰色眼鏡，以及兩款饒富玩味的包款掛飾，分別為鉤織靈蛇以及可加入個人化元素的中國結 (於指定專門店販售)。

Bottega Veneta





▲BOTTEGA VENETA 新春系列形象廣告，舒淇、楊祐寧出鏡 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta 2025年農曆新年形象廣告來到湖南省瀏陽市取景，以夜空為幕象徵點亮新年，由曾與導演王家衛合作過《春光乍泄》的知名攝影師及平面設計師夏永康掌鏡，以電影般的迷人視角展開故事。舒淇身穿圖騰亮片洋裝，手拿Andiamo Clutch包款，持續發揮她美神顏值，更與楊祐寧對視一笑，畫面十分輕鬆愜意。為慶賀農曆蛇年到來，新春臻選系列在品牌皮革編織工藝之上注入靈感，帶來了創意感十足的蛇形提把Tosca包款，將小蛇的紅舌頭俏皮呈現在包款提把；另也有綴有玉球裝飾的Tosca包款，寓意純潔高雅、吉祥如意。

Burberry

Burberry推出2025新春系列形象視覺與繽紛單品，由品牌大使張婧儀親自演繹，系列單品皆以喜慶的紅色為主調，設計煥新詮釋新一季格紋，以蛇形圖案演繹B字元素。款式包括輕便風衣、夾克等外套 選擇和衣櫥必備款式；亦搭配包款、絲巾和喀什米爾圍巾等精緻配飾。

Delvaux

Delvaux標誌性的Pin Mini Bucket手袋在蛇年綻放新姿態，以2022 年秋冬系列精湛的Enlaced裝飾工藝歡慶春節，以皮革編織效果呈現出蛇的蜿蜒曲線， 蛇結式的圖形為其增添了蛇鱗般的3D 效果，透過匠心工藝彰顯經典美學。

