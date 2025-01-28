過年重口味導致水腫？5款「排水食物」幫你恢復一身輕盈

記者曾怡嘉 / 台北報導 圖 / Pixabay，以下同

體重在一天內大幅震盪，多半和體內水分滯留有關，造成水腫的原因和鹽分攝取過多大有關聯，過年飲食口味較重，不想要隔天體重失守，以下5款有助排水食物多吃，讓身體輕盈沒負擔。

#紅豆

紅豆富含鉀離子和皂苷，能有效幫助排除體內多餘的鈉離子，改善因鹽分過多引起的水腫。同時，紅豆具利尿效果，促進尿液排出，進一步減少水分滯留。此外，紅豆纖維含量高，能促進腸道蠕動，減輕腹部脹氣，讓身體更加輕盈。

# 香蕉

香蕉是鉀含量極高的水果，能平衡體內的鈉鉀比，幫助身體排出多餘的水分，緩解水腫。鉀離子還有助於肌肉收縮和血液循環，使代謝功能更為順暢。不過，香蕉含糖量較高，建議適量食用以避免攝取過多熱量。

#黃瓜

黃瓜的水分含量高，具有清熱解毒和利尿的功效，能幫助排除多餘水分。此外，黃瓜含有的咖啡酸和維生素C可減輕水腫引起的炎症，促進代謝。

#西瓜

冬天不是西瓜產季，但西瓜是利尿效果顯著的水果，富含鉀和瓜氨酸，有助於排尿，排出體內多餘的水分和毒素。同時，西瓜的天然糖分還能為身體提供能量，減少因利尿而可能導致的疲勞感。

#綠茶

綠茶含有咖啡因和兒茶素，能促進腎臟代謝，提高尿液排出速度，幫助消水腫。它還具有抗氧化作用，促進循環，減少身體內的炎症反應。同時，綠茶能提升代謝率，對於需要減重的人也十分有益。