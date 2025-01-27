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智慧金句必收！蔡康永：人生最重要的不是快樂，而是平靜

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▲▼蔡康永金句。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

▲蔡康永的智慧金句總是發人深省。（圖／翻攝自FB/蔡康永，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有時候有點迷茫時，很需要一個人或是某句話來點醒自己，而蔡康永的智慧金句，總以淺顯易懂的文字為人指點方向，那些你以為卡住且讓人動彈不得的煩惱，其實也沒什麼大不了。

＃你不能一邊抱怨你怎麼活在泥沼中，然後一邊不把腳拔出來

你不能一邊抱怨你怎麼活在泥沼中，然後一邊不把腳拔出來，那把腳拔出來一定就會引起泥漿四射，且要花費力氣，然後會搞髒別的東西，可是你得這樣做，要不然你的生活不會有改變。

＃人際關係是在受傷中摸索出來的

人際關係是在受傷中摸索出來的，而不應該追求一個不受傷的人際關係，和別人有衝突，你吃不吃得消，得要發生衝突後才知道，如果你害怕，就永遠不和人起衝突，你就不知道自己吃不吃得消，有時候對人家說不，當然會承擔一些後座力，可是你同時也會發現原來不過如此。

▲▼蔡康永金句。（圖／翻攝自FB/蔡康永）

＃不要把喜歡當作至高無上的標準

不要把喜歡當作至高無上的標準，喜歡有那麼重要嗎？喜歡只是人際關係中的一種而已，當你覺得這個世界不喜歡你、 當我們被人討厭的時候，我們要有勇氣承擔住。

＃人生最重要的不是快樂而是平靜

人生最重要的不是快樂，而是平靜，所以你如果祈求一個每天快樂的人生，這樣的人生是無法過下去的，人生如果希望每一秒都快樂，那麼這個快樂是沒有意義的。

＃你知道你能掌握自己時，你會生活得更有重點

我們要和自己抬槓，要不然我們會找不到自己，當你知道你只能夠掌握自己的時候，你會生活有重點得多，就不會再漫無目的地去期望別人來滿足我們。

關鍵字：

智慧金句, 蔡康永, 人際關係, 快樂, 平靜

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