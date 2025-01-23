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最適合愛情長跑星座Top 3 ！第一名從一而終　認定了就是一輩子

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星座。（圖／netflixkr IG）

▲「愛情長跑星座」TOP 3 。（圖／翻攝自netflixkr IG）

記者鮑璿安／台北報導

現在速食愛情越來越多，更顯得「愛情長跑」不容易，許多人屬於不輕易墜入愛河，但是一旦交往就不可能隨口說放棄，堅定的個性讓人能夠放膽去愛，以下「愛情長跑星座」TOP 3，不妨參考一下你和另一半是否上榜！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座無疑是愛情長跑的人選，他們對於戀愛的憧憬就是為了結婚，一開始就會說清楚自己的目標，所以哪怕是剛開始交往，巨蟹也會希望對方是可以走入家庭的人，無止境的讓另一半參與各種家庭聚會，同時把自己的朋友都介紹他。當然，就算面臨雙方感情危機，巨蟹第一反應也是反省自身問題，不輕易說分手，也就養成了愛情長跑的能力。

Top 2 金牛座

金牛座是相當務實的人，不會給你什麼新鮮感，但是習慣了就不會輕易分開，簡單來說金牛非常穩定而且平淡，他們在意日常相處，希望可以細水長流下去，跟金牛座交往雖然完全不浪漫，可是金牛會時時刻刻記得另一半的小細節，對他們無微不至，是非常適合當老伴的星座。

Top 1 處女座

處女座位於冠軍是因為他們相當長情，觀察身邊許多處女座就可得知，他們並不是一見鍾情的視覺動物，反而是用謹慎的態度在與曖昧對象相處，所以要想讓處女動心很難，因為他們會遲疑很久才進入戀情，但是相對要讓他們移情別戀也很難。處女只要認定了另一半，就會把愛情當成事業一樣經營，就算愛情長跑了十年，也會用當初剛認識時的動力去維持戀情。

► 看似沒心機「超級雙面人」星座Top 3！第一名只是表面朋友

關鍵字：

星座, 運勢, 金牛座, 巨蟹座, 處女座

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