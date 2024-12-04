秋冬明星短髮範本推薦！賈靜雯同款是本季趨勢　及肩鎖骨髮不挑臉型

文／美人圈

2024年金鐘獎在10月圓滿落幕！紅毯上賈靜雯以一頭短髮驚艷所有人，不只賈靜雯，先前在韓劇《正年》中剪了短髮的鄭恩彩也同樣又帥、又美出新高度，另外趙露思也為了新劇《戀人》首次剪短、還有《無聲蛙鳴》高旻示一頭一刀切短髮更是討論度超高，這次一起看看2024秋冬短髮、中短髮推薦！

2024秋冬中短髮、短髮推薦

賈靜雯「層次短髮」

2024年金鐘獎圓滿落幕！紅毯上最讓人驚喜的，莫過於頂著一頭層次短髮現身的賈靜雯！紅毯上賈靜雯將原本的及肩中短髮剪到更短的位置，俐落的層次線條帶出中性帥氣的感覺，大旁分的瀏海相當有氣勢，搭配微微濕髮的造型，知性又慵懶、很有港風短髮那種特有的氛圍感。

▲賈靜雯頂著一頭層次短髮現身金鐘獎紅毯。（圖／IG@alyssachia，下同）

接受訪問時，賈靜雯更語出驚人地表示「剛剛才決定要剪短」，而且這款短髮完全是先斬後奏、連女兒都不知道！「我想要做我自己！想換個不一樣的感覺」，表示難得的短髮造型，自己真的相當滿意、也很開心。

這次換上的短髮造型相當新鮮，馬上讓「賈靜雯短髮」成為最新短髮關鍵字！這款大側分瀏海搭配層次的短髮造型可以很好的修飾臉型稜角感，也強調幹練及優雅的風格，而且搭配髮蠟做出濕髮造型，會更加有造型感也更復古，如果秋冬想要嘗試一下不一樣的短髮造型，一定要試試看。

《正年》鄭恩彩「掛耳短髮」

Disney+熱播韓劇《正年》話題超高，劇中金泰梨與鄭恩彩上演師徒女女CP戀，兩人更是為了劇中角色剪了帥氣的短髮，真的讓人眼睛一亮！尤其是《正年》中鄭恩彩簡直帥出新高度，在劇中飾演國劇頂級明星、經常要在劇團中扮演男主角的角色，也因此真的剪了一頭掛耳短髮，搭配本身銳利的五官，真的有種英氣感，又帥又美就是形容在這準沒錯了！

▲鄭恩彩在《正年》剪了帥氣的掛耳短髮。（圖／tvN）

這款掛耳短髮透過具弧度的層次線條打造出清爽俐落的風格，帶點少年感、率性的氛圍，2024秋冬開始可以在表層燙出光澤感及弧度，日常用軟髮蠟稍微抓出濕髮線條，相當時髦又有造型、慵懶個性感，是接下來的流行趨勢。

▲鄭恩彩。（圖／IG@jungeunchae_）

趙露思「及肩層次剪」

戲約滿檔的趙露思馬不停蹄，從《許我耀眼》路透照就有超高話題及熱度，殺青後馬上飛往米蘭參加時裝周、出席代言活動，更官宣與彭冠英合作的新劇《戀人》開拍，這次為了戲中角色首次剪短髮，真的光看造型就讓人期待值破表。先前發出一段趙露思剪短髮的影片也馬上衝上熱搜，減齡感的鎖骨中長髮更是獲得超高好評！

▲趙露思剪了短髮。（圖／小紅書@趙露思）

以往多以長捲髮為主的趙露思，這次在現代劇《戀人》中飾演北漂青年，也因此剪了一頭及肩的鎖骨髮造型，更加隨性慵懶。影片中可以看到趙露思只是稍微比劃一下長度，髮型師就手起刀落、直接剪下去，而趙露思本人一點也沒有後悔，甚至還說「頭真的變輕了好多」，第一次嘗試這短的長度，對這頭短髮可以說是相當滿意。

▲趙露思剪短髮影片也登熱搜。（圖／weibo@露思小跟班，下同）

結果隔天，趙露思又再修剪了一下，還稍微剪出些瀏海，整體落在及肩鎖骨髮的長度、層次不高，搭配瀏海可以增加隨性的感覺之外，也非常修飾臉型，可以說是一款不挑人的萬能短髮。

《無聲蛙鳴》高旻示「層次一刀切」

Netflix韓劇《無聲蛙鳴》中，除了耐人尋味的劇情之外，挑戰瘋魔惡女演技的高旻示也引發不少話題，這款一刀切長度約落在下巴下方，略帶些微層次，造型俐落、同時極具個性感。

▲高旻示。（圖／IG@gominsi，下同）

特別是一刀切在今年建立在層次感的基礎上去做變化，在髮尾部分會調整些髮量、稍微剪出層次，不像以往一刀切無層次，或是髮尾齊平的狀態，也因為多了空氣感，看上去會輕盈很多。

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