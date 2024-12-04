Rosé露鉛筆腿曬PUMA賽車鞋！4新色登台「芭蕾粉黑」年度壓軸開賣

記者鮑璿安／綜合報導

2024年掀起的復古薄底鞋旋風持續延燒，PUMA 經典傳奇SPEEDCAT因受到韓團Blackpink成員Rosé加持而爆紅，而鞋款將在12月6日 (五)於全台正式擴大發售，不只經典黑紅配色回歸，更祭出全新浪漫配色芭蕾粉黑及櫻花粉，成為潮人追逐的焦點！

▲SPEEDCAT鞋款在品牌大使Rosé 的親自演繹下，引爆全球RACECORE 賽車時尚。（圖／品牌提供）





▲年末一口氣帶來黑、紅，與新色櫻花粉、芭蕾粉黑四款配色 。（圖／品牌提供）

SPEEDCAT鞋款在品牌大使Rosé 的親自演繹下，引爆全球RACECORE 賽車時尚，無論是混搭運動裝或是像Rosé以oversize外套呈現率性氛圍都很適合。SPEEDCAT最早起源於1999年，靈感來自80 年代和90年代為 F1一級方程式大獎賽車手量身訂製的防火賽車鞋，運動薄底的流線型外觀帶給人深刻記憶點。





▲2025年SPEEDCAT發表4款新色，重磅推出「摩卡棕」、「寶藍」、「復刻黃」、「桃木綠」。（圖／品牌提供）



繼2024年首波祭出的經典黑與極速紅兩款主打配色之後，更加入麂皮面料，於鞋頭及鞋舌處繡上招牌跳豹 LOGO，年末一口氣帶來黑、紅，與新色櫻花粉、芭蕾粉黑四款配色，在全台同步擴大發售。此外，品牌也曝光了2025年的4款新色，重磅推出「摩卡棕」、「寶藍」、「復刻黃」、「桃木綠」，讓粉絲們打造更為完整的運動穿搭。





▲聯名鞋款Heritage Moc toe GTX 中幫靴款。（圖／品牌提供）

來自南韓的新銳品牌thisisneverthat相信許多人都不陌生，以美式街頭風格融合復古特色，旗下的帽T單品深受年輕世代喜愛，而去年12月，Timberland與thisisneverthat驚喜帶來首次聯名備受好評，這次則延續高熱度，再度獻上全新合作。以實穿主義的工裝為設計主軸重點，共有兩款主推單品，其中聯名鞋款Heritage Moc toe GTX 中幫靴款，以Timberland經典Moc toe工裝靴為藍本，極簡的米色絨面革裝點，並配備橡膠防滑鞋底和皮革鞋墊，性能和顏值都非常出眾。