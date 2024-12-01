哪一種痛最不能忍？測試你的心有多狠

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

每個人都有需要面對的人生課題，很多人心軟導致不斷被壓榨，有些人又因為直來直往，不容易獲得大眾的喜愛，而你是哪一種人呢？以下這個心理測驗可以探究你的心狠指數。

Q：你覺得以下哪一種痛苦是你最無法忍受的？



A.牙痛

B.針刺手臂

C.腿抽筋

D.一把頭髮被拉扯

E.被愛人傷害

F.以上都可以忍

A.牙痛：心狠指數75%



你是一個真性情的人，遇到事情如果是自己認定的狀況，一般不會再接受別人的解釋，情緒起伏也比較大，脾氣來了忍不住，但是氣過之後又很容易忘記，交友上也是看順眼就喜歡，看不順眼就排斥，甚至把對方認定是敵人。

B.針刺手臂：心狠指數45%

你的性情隨和平靜，對待任何不公不義的事情，通常都只會在心裡小碎唸，但是從來很少會對周遭的訴說或是抱怨，基本上大多都是往肚子裡面吞，有苦也不說，除非真的累積到忍無可忍，才有機會爆發。

C.腿抽筋：心狠指數60%

你這個人很有個性，有很強烈的中心思想，只要「人不犯我，我不犯人」，但是人若越線，必定反擊，面對一些雞毛蒜皮的小事，你總是很海派的得過且過，不願意斤斤計較，但是如果得寸進尺，絕對會毫不猶豫地回擊，是比較直來直往的人。

D.一把頭髮被拉扯：心狠指數30%

你是一個比較有大局觀的人，面對很多衝突的狀況，你都總是會考慮得很全面，不會想說什麼就說什麼，絕對不會口無遮攔把場面搞得很僵，算是很會為身邊的人考慮，但是有時候學會表態也是一種寬容自己的方式。

E.被愛人傷害：心狠指數15%

你可以說是一個比較戀愛腦的狀況，你對愛情有著幻想與憧憬，所以當對方出現一些小毛病的時候，你都會願意站在對方的角度去理解與妥協，願意包容對方的所有，對待身邊的人也一向如此，能以和為貴就是最好的解決衝突方式。

F.以上都可以忍：心狠指數99%

你個性極端、愛恨分明，只要對方碰觸到底線，就會竭盡所能的報復，完全不會覺得無心或是另有隱情，錯了就是錯了，導致身邊的人多少都會比較忌憚你的脾氣，很怕一不小心又踩到地雷。