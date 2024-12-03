武士刀精髓融入G-SHOCK高端錶　身價24萬藏家搶訂

▲G-SHOCK以訂製原創武士刀《重力丸：燦》（後）為靈感，設計MRG-B2000JS腕錶240,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK今年再次向日本知名職人訂製全新武士刀《重力丸：燦》，作為旗下頂級高端MR-G系列錶款的設計靈感來源，刀刃部分由刀匠職人上山輝平製作，青貝藍漆刀鞘部分則由傳統藝術大師野村守打造，啟發品牌創作全球限量800只的旗艦錶款MRG-B2000JS腕錶，以純鈦與Ti64鈦混合分層製成的錶圈重現武士刀的鍛造刃紋，每一款紋理不盡相同，加上錶背有刀匠職人上山輝平親手刻下的日文漢字「燦」，代表每一只限量錶都是獨一無二，定價24萬元，已有不少藏家下訂。

▲G-SHOCK MRG-B2000JS腕錶的錶帶完美演繹武士刀《重力丸：燦》的青貝藍漆刀鞘。

兩位職人手工打造的武士刀《重力丸：燦》，代表性元素全融入G-SHOCK MRG-B2000JS腕錶之中，經過灰藍色AIP®處理的再結晶鈦金屬面盤，出現日本傳統的菱卷紋路，恰好呼應刀柄上的菱形圖案，時標則呈現如刀刃的曲面弧度；採用硬度達純鈦三倍的DAT55G鈦合金並施以類鑽碳（DLC）塗層的鍊帶也很有看頭，透過品牌自行開發的結構色技術，讓鍊帶展現如青貝藍漆刀鞘散發的絢麗色澤。此錶款配備Tough Solar 太陽能電力、手機藍牙與六局電波，讓錶主精準掌握時間。





▲G-SHOCK MRG-B2000JS腕錶底蓋也有刀匠職人上山輝平親手刻下日文漢字「燦」。

MR-G系列另一亮眼新作，是首次將G-SHOCK熱賣的八角錶殼2100系列結合日本傳統的「組子細工」美學打造的MRG-B2100D-1A腕錶，「組子細工」即為榫接木材工藝，於曜石黑面盤展現其立體美感，而錶殼造型也不簡單，單是錶圈就由27個零件組成，並在多重零件構成的錶圈和錶殼內部加入緩衝材料，完美兼顧時髦外型與強悍性能。





▲G-SHOCK以日本傳統「組子細工」美學為靈感的MRG-B2100D-1A腕錶，125,000元。

同為日本品牌的CITIZEN也將日本文化精髓融入設計之中，高端錶款The CITIZEN系列發表4款以日本詩歌繪畫常出現的大自然元素花、鳥、風、月為主題的Cal.A060光動能高精準萬年曆限量款腕錶，具年誤差±5秒高精準度；每款面盤採用已有千年歷史、平安時代開始發展的日本高知縣所產的「土佐和紙」，其輕薄高透光及質地強韌的特性，與品牌光動能技術完美契合。當中象徵月的AQ4106-18X腕錶，面盤呈現日本象徵月亮雲霧繚繞的傳統紋路「エ霞」（ekasumi），品牌更首次採用山羊皮製、「八方揉」手工技法加工的錶帶，不僅增加紋理的立體感，也具備柔軟及耐用的特性。





▲The CITIZEN系列AQ4106-18X腕錶，面盤呈現日本象徵月亮雲霧繚繞的傳統紋路「エ霞」（ekasumi），128,000元。（圖／CITZEN提供）