黑巧克力也在內！營養師點名「14款黑色食物」有助養髮

▲黑巧克力能支持頭髮健康生長。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

養髮其實可以靠食補，營養師程涵宇在粉絲團就分享「黑色食物」可幫助養髮、長髮，她舉例像是黑豆、黑米裡的多酚和花青素有超強抗氧化效果，能保持髮絲烏黑又強韌健康，她也點名14種黑色食物有助養髮，趕快記下來。

#黑芝麻

富含維生素B群、鋅、鐵和鈣，能促進血液循環，增強毛囊健康，有助於預防掉髮。其中的芝麻素幫助抗氧化，減少自由基對毛囊的傷害。同時富含維生素E和不飽和脂肪酸，有助髮根健康。

#黑枸杞

黑枸杞含有豐富的花青素，有助頭皮循環更健康。

#黑米

黑米的花青素含量高，能夠保護毛囊避免受到自由基傷害。

#黑木耳

富含膳食纖維和鐵，幫助改善血液循環並促進毛囊的營養吸收，讓頭髮健康生長。

#黑莓

黑莓富含花青素，增強頭皮的保護力，同時也含有維生素C促進膠原蛋白合成，改善頭髮彈性和韌性。

#黑葡萄

黑葡萄中的類黃酮和白藜蘆醇有助於促進血液循環，促進毛囊吸收更多的營養，記得要連皮連籽一起吃喔。

#黑豆漿/黑豆

含有植物性蛋白質和大豆異黃酮，有助於改善毛囊健康並減少掉髮問題。

#黑棗

含有類黃酮、皂苷和多醣等有助於改善皮膚和頭髮健康，同時可以幫助毛囊更健康，改善頭皮血液循環、減少自由基讓頭髮生長的更好。

#香菇

富含硒和維生素D，維持毛囊健康，有助於促進頭髮生長。

#奇亞籽

奇亞籽富含Omega-3脂肪酸，有助於減少頭皮發炎反應，維持頭皮健康狀態。

#海帶

含有碘和多種礦物質有助於維持甲狀腺健康，支援頭髮健康生長。

#黑胡椒

黑胡椒中的胡椒鹼成分能促進血液循環，有助於營養素運送，幫助頭皮及頭髮健康。

#黑巧克力

黑巧克力中的類黃酮能增加一氧化氮的生成，促進血管擴張並改善血液循環，讓更多的氧氣和營養輸提供至頭皮和毛囊，支持健康的頭髮生長。

#紅茶

紅茶中含有兒茶素、多酚和類黃酮，幫助保護頭皮和頭髮健康，延緩頭髮稀疏等老化症狀！

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）