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總愛拖到最後一刻？「5個方法」教你克服拖延症

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▲▼克服拖延症方法。（圖／翻攝自IG/tvN drama）

▲拖延容易讓自己陷入惡性循環。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每天事情都多到做不完，但你就是不想要開始，總愛拖到最後一刻嗎？若你也有這個狀況，可以百分百確定你是拖延症，喜歡拖延百害而無一利，教你5個原則克服拖延，加快效率讓你準時打卡下班．

#訂立明確目標

設定清晰、具體的目標是克服拖延的第一步。確保目標可衡量，並設定合理的完成時間，這樣您就能更了解需要完成的任務，從而提高動力和執行力。

▲▼克服拖延症方法。（圖／翻攝自IG/tvN drama）

#分解任務

將任務細分成較小的部分，有助於您更輕鬆地應對挑戰。透過將龐大的任務分解成小步驟，您可以更有秩序地進行工作，避免被任務的複雜性所嚇倒，從而減少拖延的可能性。

#設定計畫

制定詳細的計畫有助於您更好地組織時間並保持專注。使用日程表、待辦事項清單或時間管理工具，將任務安排在適當的時間段內，並確保為每項任務分配足夠的時間。這樣可以減少分心和拖延的傾向。

▲▼克服拖延症方法。（圖／翻攝自IG/tvN drama）

#獎勵自己

設定獎勵系統，以激勵自己完成任務。當您完成一個階段或任務時，給自己一些小獎勵，例如休息片刻、享受美食或進行一些您喜歡的活動。這樣做可以增強積極性，讓您更願意克服拖延，去完成任務。

#培養健康習慣

建立健康的工作和生活習慣對於減少拖延非常重要。保持良好的睡眠習慣、飲食習慣和運動習慣，可以提高身體和大腦的活力，從而增強工作效率。定期休息並保持身心健康的狀態，有助於您更好地管理時間並更有效地應對挑戰。

關鍵字：

拖延症, 克服拖延, 高效工作, 生活習慣, 提升效率

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