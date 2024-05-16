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最愛斤斤計較星座Top 3 ！第一名不可能吃虧　默默記仇等著回擊

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▲▼ 脾氣最好的3大星座 。（圖／翻攝IG）

▲最愛斤斤計較星座Top 3 。（示意圖／翻攝IG）

記者鮑璿安／台北報導

犧牲奉獻往往是一件很可貴的事情，有些人越是熟悉越會斤斤計較，完全不可能讓自己吃虧，什麼事情都會算清楚才罷休，以下就公開最愛斤斤計較星座Top 3 ，看看誰上榜了？

Top 3 處女座

處女座非常謹慎和細心，他們注重細節並且喜歡事事都做到完美，因此也常常對自己和他人有很高的要求，不會容忍任何的瑕疵出現，尤其是對於另一半，在感情和婚姻中容易愛斤斤計較，處女可能會不斷指出伴侶的不足之處，並希望對方能夠改變，然而，過度的苛求容易給伴侶帶來壓力和困擾，導致感情緊張和不穩定。

Top 2 天蠍座

天蠍座是對於付出一定要有回報的類型，他們對任何感情都是真心投入，因此希望得到對方完整的回應，幾乎把全部的關注和愛意都投入在對方身上了，然而，也悄悄滋生了敏感和嫉妒心，使得他們容易斤斤計較，尤其是對另一半的交友圈、行蹤等都有著過度的疑慮和懷疑，天蠍也很愛比較，若是別人有的他們沒有，那便會自動腦補一場大戲。

Top 1 天秤座

天秤座看起來對於任何事情都很寬宏大量，其實他們內心是非常注重平均分配的，一旦在情感上得不到相同的回報，就會在心中開始算計，默默記上一筆，看似風平浪靜，其實在等到下次能夠掀起波瀾的時候，反將對方一軍，讓人訝異他們的變臉之快速，可以說是扮豬吃老虎的類型。

 ►「出門拖超久」絕對遲到星座Top 3！第一名從沒準時過根本置身事外

關鍵字：

星座, 斤斤計較, 處女座, 天蠍座, 天秤座

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