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年紀輕也頭髮狂掉？7個「掉髮壞習慣」快改掉：第5項超多人都在犯

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▲▼ 7個掉髮壞習慣 。（圖／翻攝ＩＧ，示意圖／達志影像）

▲有些日常生活習慣會加速頭皮老化，加快掉髮速度。（圖／翻攝IG@christopherobinparis、unsplash）

記者張毓容／綜合報導

現代人飲食習慣、生活作息改變，加上壓力大，越來越多人有掉髮、頭髮變稀疏的困擾，且有年輕化趨勢，撇除天生遺傳、年紀增長等不可抗力因素，有不少人開始脫髮其實是因為日常生活或清潔上的錯誤行為，導致頭皮出問題、提前老化，像是以下7個NG壞習慣不趕快改掉，小心頭頂越來越禿、髮際線不斷後移。

NG 1：愛摳抓頭皮

不管是日常或洗頭時，頭癢的時候就用指甲抓一抓頭皮，會使毛囊損傷，可能還會抓出傷口，容易感染發炎、傷害頭皮，使掉髮更嚴重。

▲▼ 7個掉髮壞習慣 。（圖／翻攝ＩＧ，示意圖／達志影像）

▲洗髮前先梳頭將打結處梳開，避免拉扯掉落更多頭髮。（圖／翻攝IG@hairrituelbysisley）

NG 2：洗髮前先梳頭

洗頭前先梳頭可先將頭髮頭皮上的髒污去除一部分，並梳開髮絲打結處，洗髮時頭髮比較不易糾結。若沒先將打結處梳開，當頭髮淋濕後會更卡，容易因糾結拉扯扯掉更多頭髮，尤其是長髮、常染燙的人，更常發生。

NG 3：挑食或過度節食

飲食不均衡、過度節食都容易造成營養攝取不足，影響到頭皮頭髮健康，尤其缺少維生素B12、銅、鋅、鐵等營養，更會加速白髮提前現身，甚至掉髮。

▲▼ 7個掉髮壞習慣 。（圖／翻攝ＩＧ，示意圖／達志影像）

▲常熬夜晚睡、睡眠不足都會影響頭皮健康。（圖／達志示意圖）

NG 4：常常熬夜晚睡

頭髮是在夜晚休息時緩慢生長，養成早睡早起、維持充足睡眠的習慣，能讓頭皮維持正常的新陳代謝和健康狀態，頭髮也會長得更快。相反來說，如果老是晚睡、睡眠不規律，會抑制頭髮生長，也會影響頭皮健康，更容易掉髮。

NG 5：忽略頭皮防曬

紫外線不僅會傷害肌膚，也會加速頭皮老化速度，不僅會增加掉髮，更會使頭髮變黃變乾，甚至褪色，容易冒白髮。

▲▼ 7個掉髮壞習慣 。（圖／翻攝ＩＧ，示意圖／達志影像）

▲按摩可幫助改善頭皮血液循環，預防頭皮老化和掉髮。（圖／翻攝IG@kerastase_official）

NG 6：洗頭時不按摩

按摩頭皮可幫助改善頭皮血液循環，維持頭皮健康，預防頭皮老化，也能減少掉髮，對於沒時間天天按摩的人來說，利用洗頭時按摩頭皮是最方便保養頭皮的作法。

NG 7：洗後不吹頭

有些人洗完頭髮懶得吹頭髮，隨便擦一擦就直接睡覺，但頭皮在潮濕狀態下，容易使菌群過度繁殖，導致頭皮發癢、有異味，甚至可能使頭皮發炎，情況嚴重會導致掉髮。此外，頭髮濕潤時毛鱗片是張開狀態，沒吹乾就睡覺，一摩擦就容易掉髮，還會傷害髮絲、使頭髮變得乾燥，讓髮質越來越糟。

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關鍵字：

保養, 護理, 頭皮, 頭髮, 頭皮保養, 頭皮健康, 掉髮, 落髮, 脫髮, 壞習慣, NG, 錯誤, 洗頭, 洗髮

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