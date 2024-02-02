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營養師揭「熬夜會發胖」2大關鍵：睡眠不足「瘦素」會減少

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▲▼ 營養師揭睡眠不足對減肥的2大壞影響 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師提醒，減肥成效不好可能跟睡眠有關。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

如果你明明很認真控制飲食，也有搭配運動，但減肥成效卻不理想，瘦不太下來，小心問題可能是出在你的睡眠上！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，在體重管理或瘦身的過程中，除了要注意運動和飲食外，睡眠也扮演了極其重要的關鍵角色。他就分享了熬夜、睡眠不足對於肥胖的2大主要影響因素，也提醒想要減肥、正要減肥的人，除了注意運動以及飲食外，一定要調整好作息，好好休息會有好身材。

▲▼ 營養師揭睡眠不足對減肥的2大壞影響 。（圖／示意圖／達志影像）

＃睡眠影響食慾的關鍵1：荷爾蒙的分泌

人體的脂肪細胞會釋放一種叫做「瘦素」的荷爾蒙，這有助於抑制食慾；另一方面，腎上腺皮質會分泌壓力荷爾蒙—皮質醇，這會增加食慾。有研究發現，當睡眠不足時，瘦素的分泌減少，而皮質醇的分泌增加，進而導致食慾上升；而且，對於甜食的渴望也會增加，可能導致攝取更多的熱量。研究更指出，睡眠不足的人可能會增加22%的熱量攝取。

簡單來說，影響食慾以及飽足感的因素有很多，睡眠主要會影響瘦素、生長激素以及皮質醇的分泌，當睡眠不足就會進而導致食慾上升。

▲▼ 營養師揭睡眠不足對減肥的2大壞影響 。（圖／示意圖／達志影像）

＃睡眠影響食慾的關鍵2：基礎代謝率

睡眠不足還會導致人體的基礎代謝率下降，同時可能造成肌肉流失，呈現「增脂、減肌肉」的現象。因此，體重可能會減輕，但主要是因為失去了肌肉質量。

研究還發現，睡眠不足會增加兒童肥胖的風險達89%，而成人的風險也增加了55%。因此，可以看出睡眠的確對於體重控制非常重要。如果你真的想要控制體重，但經常熬夜，或許可以開始調整你的作息時間。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 睡眠, 熬夜, 營養師

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