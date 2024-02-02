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IU化身「金髮尤物」魅惑眼神超勾魂　新專輯藏彩蛋搭上金泰亨

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實習記者施至真／綜合報導

被譽為韓國「國民妹妹」的女星IU（李知恩），近期不僅宣布要展開巡迴演唱會，也推出新單曲。話題度滿滿的IU更換上金色長髮造型，又純又御的造型讓網友大讚「仙女下凡」，官方釋出的預告片中，IU的魅惑眼神更是勾人心魂，新專輯更收錄了和BTS成員V（金泰亨）合作的新單曲！

IU日前宣布即將展開2024年世界巡迴演唱會，又在IG發布第6張迷你專輯《The Winning》造型，只見IU換了多套造型，包括黑色繞頸削肩禮服、白色洋裝拼接天使翅膀，搭上誘人紅唇、亮眼金髮，不僅造度型吸睛滿分，IU的魅惑又空靈的眼神更是勾人心魂！

▲IU 。（圖／翻攝IG＠dlwlrma）

▲IU穿上黑色繞頸削肩禮服，暗黑風格藏不住空靈感。（圖／翻攝IG@dlwlrma，下同）

▲IU 。（圖／翻攝IG＠dlwlrma）

官方也釋出了預告影片，以紅色作為主視覺，畫面中的IU既神秘又充滿仙氣，一頭及腰金髮造型，無論是暗黑風格，還是穿上白色洋裝演譯純潔天使，都展現出不同的空靈氣質，也讓歌迷們非常期待本次的新作品。

在IU發布的新專輯《The Winning》造型中，除了穿上華麗服裝的造型外，也穿上平易近人的T-shirt，內搭長袖與牛仔褲展現率性穿搭，讓IU秒從空靈仙女變成甜酷少女風。

▲IU 。（圖／翻攝IG＠dlwlrma）

▲IU穿上平易近人的T-shirt，變身甜酷少女。

此外，新專輯中也收錄和BTS成員V金泰亨合作新單曲〈Love wins all〉，兩人一起扮演末日情侶，在逃亡路途中不忘互相守護彼此，除了虐心劇情，IU與V更穿上婚紗及西裝，高顏值搭上絕美造型的畫面十分養眼。

▲IU 。（圖／翻攝IG＠dlwlrma）

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關鍵字：

IU, 金髮, 專輯

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