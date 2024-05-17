8款夏季「神級底妝新品」盤點！IPSA流金粉底液、Chanel水慕斯推新色

▲想畫出精緻妝容，乾淨無暇底妝是關鍵的一步。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

想擁有精緻妝容、好氣色，乾淨無瑕的底妝絕對是最基本也最關鍵的一步，底妝不服貼、卡粉斑駁或是瑕疵沒修飾好，再美的妝容都會大打折扣。近期就有幾款超強底妝新品陸續登場，像是在韓國賣翻了的Bobbi Brown「柔霧小黑盒」氣墊、日本潮模池田依來沙都被圈粉的「小顏妝前乳」，都能讓你輕鬆打造完美底妝。

▲IPSA 輕裸水光粉底液，25ml，NT$1,600。



專為夏季肌膚量身打造的「流金粉底液」輕裸水光粉底液，擁有70%流金爆水精華膠囊，並添加3大天然植萃，如水精華般保濕肌膚，完美實現上妝即養膚的境界。質地輕盈水潤，一推就能細緻貼合肌膚，搭配獨家光亮柔瑕因子，可折射光線，「靠光遮瑕」來修飾毛孔、小瑕疵，薄薄一層即能展現水潤輕透妝感，同時補水抗油抗汗，讓底妝光澤維持一整天不反黑。

▲PONY EFFECT 黑眼圈殺手遮瑕盤，10g，NT$1,000。



專為亞洲市場訂製的修片4片：蜜桃橘、淺膚色、自然膚色、健康膚色，能精準修飾頑強的黑眼圈色塊和痘疤、淚溝、法令紋、嘴角暗沉等瑕疵，一抹校正不反灰，淺膚色還可用來提亮陰影、瞬間澎亮。特殊雙重粉體定格科技搭配植萃精華成分和爆水能量因子，質地保濕水潤，高遮瑕的同時貼膚不卡紋，上臉快速成膜，緊密服貼不位移、超持妝，一盤搞定所有NG狀態。

▲Elegance 極緻歡顏5D蜜粉餅，NT$00。



從推出至今長年熱賣、擁有暱稱「E大餅」的Elegance極緻歡顏5D蜜粉餅，睽違10年，將在今年6月與日本同步推出全新色款：8號色，擁有產品史上最高透明感妝效，運用粉紅色系及淺藍色系的粉體色調搭配，打造出充滿寶寶感的無瑕透明肌。採用「防潑水性微粒粉體」可帶來長效持久的透明感與更細緻的肌膚紋理，輕拍瞬間讓毛孔神隱。

▲CHANEL 恆潤裸光水慕絲粉底，NT$2,500。



以猶如天生好膚質的清透裸肌妝感受到歡迎的恆潤裸光水慕絲粉底，能打造出近乎零妝感的薄透，含有保養級配方，注入茉莉花萃取成分，為肌膚提供完美防護，水慕斯質地一抹貼膚，增添自然亮澤，讓你擁有就像是放鬆度假時流露出的健康光采。近日更全新推出 ＃B00 及＃BO33兩款新色，滿足更細緻的選色需求。

▲MAYBELLINE FIT ME水啵啵裸妝乳，NT$445。



採用創新爆水科技和玻尿酸成分，讓底妝水潤服貼、不浮粉也不卡粉，且添加維他命C精華，能瞬間提亮，更能改善暗沉，化妝同時養膚，搭配煥顏粉體，擁有如粉底液般的遮瑕度，但又不需另外搭配妝前保養、刷具等加強妝感服貼度，用手即可輕鬆抹開，一瓶結合乳液、妝前、底妝三效，輕鬆就能擁有水潤輕薄、自然遮瑕、妝感啵亮且服貼的懶人好氣色裸妝肌。

▲SHISEIDO 心機彩粧3D小顏光澤乳，30g，NT$1,000。



運用獨家科技搭配清爽水潤的細緻質地，內含高光油分，並蘊含高保濕精華，塗抹後能夠智能地與「板狀珍珠粉末」均勻排列，貼合肌膚並折射出立體光澤，讓妝容看起來充滿精緻高光，瞬間立體小臉，更結合修飾蠟黃的藍色調和校正泛紅的綠色調，能幫肌膚快速提亮，隱藏毛孔和瑕疵，為肌膚帶來自然無瑕的好氣色，連日本潮模池田依來沙一用就被圈粉，親自靠櫃掃貨。

▲Bobbi Brown 霧光持久氣墊粉餅，一盒＋一蕊，NT$2,400。



在韓國一上市就賣翻了的Bobbi Brown「柔霧小黑盒」霧光持久氣墊粉餅終於在台推出了！細緻輕盈的粉體，擁有高度遮瑕力又不卡粉，易於推勻、能完美貼合肌膚，一拍即可平滑肌膚紋理，搭配創新泡芙氣墊，可精準取粉，快速打造出柔霧中透著微光的完美妝感，同時具備控油保濕、遮瑕不遮光的等多重優點，絕對是今年夏日裡必備的柔霧光氣墊。

▲I’M MEME 我愛胖胖粉撲，NT$120。



在IG、小紅書上超夯的「棉花糖粉撲」可說是最流行的上妝工具，不用沾水又能快速完妝是許多網友熱愛的原因。I’M MEME近日就推出有著可愛草莓奶蓋色與超軟Q手感的全新「我愛胖胖粉撲」，水滴型65mm超大直徑與加厚設計，可大面積快速上妝，也可與鼻翼、眼下等細節處完美貼合，搭配密度Rubycell材質(聚氨酯海綿)，平均沾附底妝不吃粉，不用技巧就能輕鬆打造服貼均勻的底妝效果。