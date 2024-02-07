每天都要吃早餐？營養揭判斷1關鍵　搭配飲食3重點更健康

▲營養師分享做好3飲食重點，不吃早餐也沒問題。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

你是否也曾聽說過不吃早餐會變胖或是會影響代謝等說法，因此就算不餓也不敢不吃早餐？營養師谷傳玲就表示，其實到目前為止還沒有研究確定不吃早餐會引起肥胖或其他健康問題，所以不用因為這些說法而勉強自己一定要吃早餐。她也教大家該如何判斷自己是否要吃早餐，並分享搭配3大飲食重點，即使不吃早餐也不會影響健康。

首先谷傳玲表示，要不要吃早餐可以從自己身體發出的信號來判斷。如果你是不吃早餐也不會影響當天「良好狀態」的人，就可以不吃早餐。所謂的「良好狀態」是指整個上午可以高效的工作或學習，不會出現低血糖的問題；此外，到了中午有餓感，但是不會爆餓到饑不擇食，也不會特別想吃高糖、高油等不健康的食物。

谷傳玲也提醒，少了早餐這頓正餐還是很容易影響全天的營養攝取，所以不吃早餐的人得更重視午餐還有晚餐的食物攝取內容。這兩餐首先必須包含3類食物：主食、蔬菜、蛋白，並且要做到以下3點。

＃多吃全穀物



像是糙米、燕麥、藜麥、小米等，盡量把主食裡的全穀物比例拉高，可以吃到1/2的比例，或是全吃全穀物也可以，這樣可以獲得更多的維生素B群和膳食纖維。

＃多吃深色蔬菜



像是菠菜、油麥菜、小油菜、茼蒿、綠花椰、番茄等深色蔬菜也要多吃，深色蔬菜富含更多的維生素和抗氧化成分，比起淺色的蔬菜營養價值更高。

＃多吃優質蛋白質食物



像是去皮的雞肉和鯖魚、鮭魚、鱸魚、白蝦等海鮮類，這些食物的蛋白質含量非常豐富，而且飽和脂肪酸更低，尤其是鮭魚、鯖魚、沙丁魚、鱸魚等這幾種魚還富含對於抗發炎和對心血管健康有幫助的DHA，可以說是比豬、牛、羊肉等肉類更健康。

另外，以上這三類食物要盡量吃得均衡一點，像是一餐當中主食要吃到1.5～2個拳頭，蔬菜也吃到1.5～2個拳頭，蛋白質大概吃到1個拳頭。但如果有必要，也建議不吃早餐的人可以補充一些複合營養素補充劑，以免出現微量營養素缺乏。